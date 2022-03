Test Samsung Galaxy S22 Plus : faut-il vraiment l'acheter ?

Annoncée début février, la nouvelle série de smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S22 est maintenant disponible en boutique à travers trois modèles, le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra, la version ultime. Embarquant la nouvelle puce Samsung Exynos 2200, une configuration photo en partie renouvelée, un écran qui se veut être de très haute qualité et toujours résistant à l’eau ainsi qu’à la poussière, nous avons pu tester le Galaxy S22 Plus proposé par le constructeur sud-coréen. En voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S22+ :

Écran AMOLED de 6,6 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Samsung Exynos 2200

8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+12+10 mégapixels

Capteur frontal 10 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 45 watts, charge sans fil et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle One UI 4

Design du Samsung Galaxy S22+

Le design du Samsung Galaxy S22 Plus est très proche de celui proposé par le Galaxy S22. La seule chose qui les différencie extérieurement, c’est leur taille puisqu’il propose le même dessin pour leur bloc optique, qui pour le coup est vraiment différent de celui arboré par la version S22 Ultra, beaucoup plus minimaliste. Les Galaxy S22 et S22 Plus ont été pensé pour un usage au quotidien alors que le S22 Ultra est plutôt orienté vers les personnes qui souhaitent l’excellence en matière de photo et de vidéo. Le design des Galaxy S22 et S22 Plus est plus aplati et plus affiné que les précédents modèles.

Ils présentent un dos moins bombé et profitent d’une coque en polycarbonate. Le bloc photo est assez similaire au précédent, mais plus discret avec des coloris dans les mêmes tons que ceux du revêtement. Le dos est vraiment plat et les bords de l’appareil sont très légèrement bombés, mais pas trop non plus. Ils sont nettement moins arrondis qu’un Oppo Find X5 Pro ou qu’un Huawei P50 Pro aux écrans incurvés. Ils ne sont pas non plus aussi plats que sur les iPhone 13. La prise en main reste agréable, ici. Toutefois, avec une telle forme, il faut parfois reconnaître que l’on peut avoir du mal à saisir le téléphone lorsqu’il est posé à plat sur un bureau, par exemple, l’appareil ne proposant ainsi pas de véritables prises. L’ajout d’une coque facilite cette opération. Sur le modèle prêté par la marque pour réaliser ce test, nous avons trouvé des finitions exemplaires.

Les dimensions du Galaxy S22 Plus sont de 157,4 mm de haut contre 146 mm pour le Galaxy S22 et de 75,8 mm de large pour 70,6 mm pour son petit frère. Ils ont la même épaisseur : 7,6 mm soit presque identique à celle des iPhone 13 qui est de 7,65 mm. Le Galaxy S22 Plus fait 196 grammes sur la balance ce qui est correct même si cette valeur correspond maintenant à la moyenne haute bien que certains soient nettement plus lourds. Mais, le Galaxy S22 est plus léger : 168 grammes. En main et comparativement, cela fait une différence assez marquée entre les deux smartphones Samsung. Le Galaxy S22 Plus, comme le S22 est proposé en blanc, noir, vert ou rose. C’est cette version que nous avons pu tester. Rappelons que, comme les précédents, les Galaxy S22 et S22 Plus sont certifiés IP68 ce qui les rend totalement étanches à l’eau et à la poussière, la marque d’un modèle haut de gamme. Ce qui l’est également, c’est la possibilité d’obtenir un son stéréo depuis deux haut-parleurs installés, l’un sur la tranche inférieure et l’autre au-dessus de l’écran. L’écoute est agréable, plutôt neutre, sans trop de distorsion même à fond et les dialogues paraissent clairs. Il faut reconnaître qu’il n’y a pas vraiment d’écart entre la puissance dégagée à droite par rapport au haut-parleur de gauche, ce qui est une bonne chose et loin de courir les rues. Les puristes pourront toutefois aller dans les paramètres d’accessibilité pour faire une meilleure balance entre gauche et droite.

Concernant les touches du smartphone, on a droit à des emplacements classiques chez Samsung avec les boutons de mise en veille et de volume du même côté, à droite. Le tiroir qui permet d’insérer deux cartes SIM est au niveau du profil inférieur, à côté de la prise USB-C et du haut-parleur. Notez la présence des antennes sur tout le tour du smartphone sauf sur le profil droit afin d’assurer une réception et une émission des plus stables, quelle que soit la position et surtout l’orientation du téléphone. Le Galaxy S22 Plus est compatible 5G et offre du Wi-Fi 6E, alors que le Galaxy S22 propose du Wi-Fi 6 ce qui est déjà très bien. Notez également la possibilité, comme le S22 Ultra et les iPhone 13, pour le S22 Plus de pouvoir détecter des objets à proximité grâce au réseau UWB Ultra large bande, pour retrouver les SmartTags de la marque, par exemple, mais aussi servir à bien d’autres applications comme ouvrir la porte d’une voiture connectée, par exemple, uniquement certains modèles compatibles. Bien entendu, on peut compter sur une connectivité Bluetooth et du NFC pour l’appairage immédiat ou le paiement sans contact. Le lecteur d’empreinte digitale ultrasonique est installé sous l’écran. Il est à 3,5 cm du bord inférieur de l’appareil ce qui est une position assez haute pour ne pas avoir à faire de gymnastique du pouce afin de le poser naturellement dessus. Sa réactivité est parfaite tout comme sa reconnaissance.

Un écran de très haute qualité et très lumineux

Sans grande surprise, nous avons particulièrement apprécié la qualité de l’écran installé sur le Galaxy S22 Plus. Celui-ci fait 6,6 pouces sur une dalle Dynamic AMOLED 2X à plat. Il est compatible HDR10+ et profite d’une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz ce qui fait que c’est le mobile qui gère la meilleure pour offrir un compromis entre fluidité de défilement et consommation de la batterie.

C’est aussi le cas sur le Oppo Find X5 Pro, le realme GT 2 Pro et le OnePlus 10 Pro, par exemple. Le résultat est tout à fait satisfaisant aussi bien dans les différentes applications que dans les jeux. Le paramètre peut toutefois être bloqué manuellement sur 60 Hz pour des raisons d’autonomie. Comme d’habitude chez Samsung, plusieurs modes d’écran ou schémas colorimétriques sont proposés : vif ou naturel avec la possibilité de jouer sur la balance des blancs avec la température des couleurs. Nous avons trouvé que l’écran était particulièrement lumineux. Samsung revendique une luminosité de 1750 cd/m², comme sur le Galaxy S22 Ultra alors que l’écran du Galaxy S22 plafonne à 1300 cd/m² ce qui est déjà très bien. Le ratio écran/corps est très important ici avec un travail tout spécifique sur le « menton » qui est aussi peu épais que les autres bordures. C’est appréciable.

Une interface conviviale du système et bien à jour

Le Samsung Galaxy S22 Plus fonctionne sous Android 12 avec une surcouche One UI 4.0 développée par le fabricant. La mise à jour de sécurité datait du 1er mars 2022 au moment de notre test, soit la dernière en date. Le mobile s’exécute sous la même interface que les autres mobiles de la marque. Il y a donc un large choix de possibilités de personnalisation, notamment en agrémentant l’interface de couleurs directement tirées de votre image de fond d’écran pour une meilleure harmonisation. La navigation dans les menus grâce à des gestes est prévue, mais il est aussi possible d’utiliser les trois touches virtuelles en bas de l’écran. Le gestionnaire multitâches affiche les applications en cours d’utilisation dans le sens de la largeur avec la possibilité de toutes les fermer d’un seul geste. Certaines, parmi les plus utilisées, sont également disponibles sous la forme de raccourcis en bas de l’écran. C’est très pratique. Un espace pour rechercher un élément enregistré sur le mobile est également accessible. Les recherches incluent les applications, les contenus de celles-ci ainsi que les fichiers enregistrés dans l’espace de stockage.

Notez également la disponibilité de la barre latérale qui permet d’accéder rapidement à certaines applications ou fonctionnalités de l’appareil. Comme sur les autres appareils Samsung, l’interface est très ergonomique et assez agréable à utiliser au quotidien. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons à lire nos précédents tests de smartphones Samsung.

Les performances sont bien au rendez-vous

Le Galaxy S22 Plus est animé par le nouveau processeur Samsung Exynos 2200, comme le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Ultra. Il est ici associé à 8 Go de mémoire vive, comme sur le S22 alors qu’une version avec 12 Go est proposée sur le modèle Ultra. Au quotidien, le mobile s’est montré extrêmement réactif ne proposant aucun ralentissement à aucun moment de la journée dès que nous l’avons sollicité. On a l’impression d’avoir en main un appareil toujours prêt à rendre service et qui permet de passer d’une application à une autre en un temps record. En comparaison des performances brutes, le chipset est battu par le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, mais il reste malgré tout un très sérieux atout pour le smartphone. Les résultats pour les jeux vidéo permettent de dire qu’on peut jouer aux titres les plus exigeants avec un maximum de détails. Nous devons malgré tout avertir sur le fait que nous avons vu les scores de résultats de test de performances baisser avec le temps, surtout lorsqu’on maintient le mobile à une certaine température. En effet, plus on sollicite le couple CPU/GPU et plus le niveau descend. Le mobile chauffe et le système limite alors automatiquement la puissance délivrée. Par exemple, à froid, sous Antutu Benchmark, nous avons obtenu un score de 922364 alors qu’après la quatrième évaluation, nous arrivons à un résultat de 839169… Samsung dit que ce phénomène est normal, car prévu par le système pour limiter la surchauffe des composants. Reste que le constructeur indique que cette fonctionnalité de limitation n’est active que pour les jeux or nous avons pu constater des scores baissant au fil de nos tests de mesure de performances qui ne sont pas des jeux. Samsung a récemment communiqué sur le fait qu’il publierait prochainement une mise à jour corrective pour améliorer l’expérience.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid).

Une partie multimédia très bien maîtrisée

Le Samsung Galaxy S22 Plus est parfaitement apte à lire des contenus multimédias avec une définition HD. Pour la partie photo, le mobile embarque la même configuration que le Galaxy S22. Il s’agit d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un téléobjectif de 10 mégapixels, stabilisé et proposant un zoom optique 3x.

À l’avant, il faut compter sur un capteur de 10 mégapixels intégré derrière un poinçon au centre, en haut de l’écran. L’interface de l’application Appareil photo est classique dans le sens où elle propose les principales options en haut de l’écran, les niveaux de zooms 0,6x, 1x et 3x immédiatement disponibles et les différents modes de prise de vue. De gauche à droite, il y a : Portrait, Photo, Vidéo et Plus. Ce dernier menu est personnalisable. On peut ajouter d’autres modes à ceux déjà affichés parmi les fonctions Bixby Vision (reconnaissance des objets), AR Zone, AR Doodle, Pro, Panorama, Nourriture, Nuit, Vidéo portrait, Vidéo Pro, Super Ralenti, Single Take, Ralenti, Hyperlapse et Vue du réalisateur (captation simultanée de l’avant et de l’arrière de l’appareil). La molette du zoom est assez précise pour qu’en lâchant la commande tactile, on ne se retrouve pas avec un niveau au-dessus ou en dessous de celui souhaité.

Le capteur grand-angle propose des clichés de qualité surtout de jour avec une bonne exposition et un traitement d’image pas trop poussé pour rester naturel aussi bien en termes de colorimétrie que de contraste. Le zoom est satisfaisant même si nous aurions préféré pouvoir profiter d’un meilleur piqué. On apprécie toutefois le contraste appliqué sur les prises de vue zoomées qui paraissent plus agréables que chez la concurrence. Privilégiez les scènes ayant le plus de lumière pour obtenir de bons résultats. Le mode Nuit est bon, voire très bon, surtout avec le capteur principal. Le Galaxy S22 Plus est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 24 images par seconde ou Ultra HD à 60 images par seconde, le deuxième choix étant plus stabilisé donc plus net.

Une charge plus rapide qu’avant, mais encore trop lente par rapport à la concurrence

Le Galaxy S22 Plus dispose d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh contre 4800 mAh pour le Galaxy S21 Plus, 3700 mAh pour le Galaxy S22 et 5000 mAh pour le Galaxy S22 Ultra. À titre de comparaison, le realme GT 2 Pro propose une capacité de 5000 mAh, comme le Oppo Find X5 Pro et le OnePlus 10 Pro. La batterie du realme supporte la charge à 66 watts et les deux derniers peuvent accepter une charge à 80 watts. Chez Samsung, on est beaucoup plus raisonnable puisque le Galaxy S22 Plus peut supporter une charge à 45 watts ce qui est déjà une progression par rapport au précédent (25 watts maximum), mais reste en deçà des modèles les plus haut de gamme et même inférieur à certains appareils du milieu de gamme. Le constructeur s’en défend en mettant en avant la durabilité de la batterie ainsi conservée. Un argument qui ne tient pas vraiment la charge étant donné que la concurrence arrive à proposer un nombre de cycle de charge plus important qu’auparavant. En plus de ce désavantage d’une charge moins rapide : comptez un gain de 17% seulement après 15 min de charge (avec un chargeur 66 watts) pour le Galaxy S22 Plus contre un gain de 54% sur le même intervalle pour le realme GT 2 Pro (grâce au bloc d’alimentation doté de la technologie SuperDart). Pour couronner le tout, Samsung ne livre pas de bloc d’alimentation avec le mobile pour des raisons écologiques. Il faut donc passer à la caisse pour se procurer un bloc d’alimentation idoine, ce qui alourdit la facture déjà bien élevée. Notez au passage qu’il n’y a pas d’écouteurs non plus.

Concernant l’autonomie, nous avons pu utiliser le mobile en usage modéré pendant une bonne journée et demie ce qui est plutôt satisfaisant.

Notre avis sur le Samsung Galaxy S22+

Le Samsung Galaxy S22 Plus propose un très beau design et une prise en main agréable servie par une interface personnalisable et conviviale pour un usage au quotidien. Les performances sont bel et bien au rendez-vous même s’il faut faire attention à la surchauffe potentielle et nous avons tout particulièrement apprécié l’écran, un atout non négligeable pour ce mobile proposant une excellente réactivité et la luminosité nécessaire à un usage en toutes circonstances. La qualité des photos est très satisfaisante. L’autonomie l’est tout autant, mais la puissance/vitesse de charge reste trop faible par rapport à la concurrence d’autant que le bloc d’alimentation n’est pas fourni. Le Galaxy S22 est un meilleur choix pour qui souhaite une version plus compacte avec autant de performances brutes et multimédias, mais une autonomie et une vitesse de charge plus faibles.