MWC 2022 : realme dévoile sa série de smartphones realme GT 2 et realme GT 2 Pro pour le haut de gamme

La marque realme profite du salon du MWC de Barcelone pour annoncer la sortie commerciale en Europe de la série GT 2 composée de deux modèles, le GT 2 et le GT 2 Pro, premier mobile haut de gamme du fabricant réalisé en collaboration avec le design japonais Naoto Fukasawa, le realme GT Master Edition et embarquant le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. En voici tous les détails.

Après avoir occupé le terrain des smartphones d’entrée et de milieu de gamme, realme s’intéresse au haut de la gamme de téléphones portables en annonçant la commercialisation des GT 2 et GT 2 Pro. Ces deux mobiles se distinguent par des composants de choix dont la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour la version Pro et le Snapdragon 888 pour le GT 2.

Sur la version Pro, il y a ce que le fabricant revendique comme étant la plus grande zone de dissipation thermique de l’industrie mobile permettant de refroidir au maximum le processeur. Elle s’appuie notamment sur la présence d’une chambre à vapeur et permet ainsi d’optimiser les performances de l’appareil. Pour l’aspect extérieur, le realme GT 2 Pro profite d’un design réalisé par Naoto Fukasawa aussi à l’origine de la partie arrière du realme GT Master Edition. Realme annonce qu’il s’agit du premier mobile à profiter d’une structure en polymère biosourcé basé sur le concept durable de l’art du papier. La coque arrière du smartphone est certifie ISCC+, garant d’une source écologique avec un matériau qui, selon realme, offre des performances similaires, mais avec une réduction significative de CO2 et issus de dérivés de déchets ou de résidus de biomasse. L’emballage du smartphone est recyclable.

Une configuration photo très musclée avec un microscope intégré

Pour le realme GT 2 Pro mais aussi pour le realme GT 2, le bloc optique est relativement classique avec une plaque de verre sur laquelle semblent posés les capteurs photo, dans le coin supérieur gauche, de dos. La version Pro embarque deux capteurs de 50 mégapixels, dont un large et un ultra large, comme pour le Oppo Find X5 Pro mais avec un troisième capteur qui fait office de microscope, comme le Oppo Find X3 Pro avec la possibilité d’avoir un grossissement 40x (30x et 60x sur le mobile Oppo).

Les deux smartphones sont alimentés par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 65 watts. Ils ont deux haut-parleurs pour un son stéréo. Ils profitent d’une très large connectivité avec du Wi-Fi 6, de la 5G, du Bluetooth 5.2 compatible aptX HD pour de la musique sans perte, sans fil. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

La surface d’affichage mesure 6,7 pouces pour le GT 2 Pro sur une dalle AMOLED rafraîchie à 120 Hz en mode adaptatif supportant le format HDR10+ et capable d’afficher une définition de 1440x3216 pixels, comme les meilleurs haut de gamme. L’écran est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus, la plus solide à ce jour.

Le realme GT 2 a aussi un écran AMOLED 120 Hz, mais sur 6,62 pouces avec une définition moindre de 1080x2400 pixels et une protection Corning Gorilla Glass 5. Les deux mobiles sont animés par Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0.

Le smartphone realme GT 2 Pro sera disponible pour un prix de 749,99 € tandis que le realme GT 2 sera proposé à partir de 549,99 €.