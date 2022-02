Oppo dévoile officiellement la série de smartphones Find X5 avec le Oppo Find X5 Lite, Find X5 et le haut de gamme Find X5 Pro

Comme prévu, le fabricant de smartphones Oppo a officiellement levé le voile sur sa nouvelle série de mobiles Find X5 composée de trois modèles : Find X5 Lite, Find X5 et Find X5 Pro dont voici tous les détails.

Après nous avoir fait saliver avec son premier smartphone pliant malheureusement pour le moment uniquement commercialisé en Chine, le Find N que nous avons pu essayer, Oppo a levé le voile sur sa nouvelle série Find X5. Rappelons que la série Find X4 n’existant pas vu que le chiffre 4 porte malheur en Asie.

Oppo Find X5 Lite, « conventionnel », le plus accessible de la série

Le smartphone Oppo Find X5 Lite est le modèle le plus abordable de cette nouvelle série. Il s’appuie sur un design relativement conventionnel avec un bloc optique installé dans le coin supérieur à gauche, sur une plaque dans le ton du reste de son dos. L’appareil est décliné en deux versions, l’une est noire alors que l’autre est bleue avec des effets d’étoiles. Il mesure 160,6x73,2x7,81 mm pour un poids de 173 grammes. Il profite d’un écran de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz sur une dalle AMOLED et une définition de 1080x2400 pixels. La surface d’affichage est compatible HDR10+.

Le mobile est animé par une puce MediaTek Dimensity 900 avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go extensible jusqu’à 1 To avec une carte mémoire. Il dispose d’une prise USB-C qui permet la charge inversée et sert aussi à charger la batterie intégrée qui a une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 65 watts soit un passage de 0 à 100% en 34 minutes, d’après Oppo. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran mais la reconnaissance faciale est également proposée depuis le capteur photo frontal de 8 mégapixels.

L’appareil est certifié IPX4. Pour les photos, il est équipé d’une configuration de 64+8+2 mégapixels avec la possibilité de réaliser des images en mode macro et ultra grand angle sur 119 degrés.

Le Oppo Find X5 Lite est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6 ainsi que du Bluetooth 5.2 avec prise en charge des standards aptX HD, aptX TWS+, LDAC, AAC et SBC.

Le nouveau smartphone Oppo Find X5 Lite sera disponible à partir du 24 mars pour un prix de 499,90 €.

Oppo Find X5, avec une configuration musclée et un bloc optique avancé

Le Find X5 reprend le design du bloc optique à l’arrière avec sa forme originale s’appuyant sur une coque en aluminium. Comme la version Pro, il profite du partenariat avec Hasselblad pour le traitement d’image et plus spécifiquement la colorimétrie. En outre, sa configuration photo est de 50+50+13 mégapixels avec donc deux capteurs Sony IMX766 dont un est stabilisé et l’autre ultra grand-angle. Le capteur de 13 mégapixels permet un zoom optique 2x et numérique 20x. Le capteur à selfie est un 32 mégapixels, Sony IMX615. Il profite de la puce de traitement d’image MariSilicon X.

Le Find X5 dispose d’un écran 10 bits sur une dalle incurvée AMOLED de 6,5 pouces avec des bords extrêmement fins et une définition de 1080x2400 pixels. Notez la fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz et la présence d’un lecteur d’empreinte digitale, dessous. L’écran est certifié Displaymate A+ et supporte le format HDR10+.

Il intègre également un module Dolby Atmos avec deux haut-parleurs pour un son stéréo et il est certifié IP54, le rendant résistant aux projections d’eau et à la poussière. Il dispose de la même connectivité que le Find X5 Lite.

Sa batterie de 4800 mAH peut se charger à 80 watts en filaire et à 30 watts sans fil et il propose la charge inversée via sa prise USB-C. Il mesure 160,3x72,6x8,7 mm pour un poids de 196 grammes. Pas de possibilité d’extension de mémoire interne ici bloquée à 256 Go avec 8 Go de mémoire vive associée au processeur Qualcomm Snapdragon 888. Notez la présence d’une chambre à vapeur en acier ultra large afin de faciliter le refroidissement des composants.

Le nouveau smartphone Oppo Find X5 sera disponible en noir ou en blanc à partir du 24 mars pour un prix de 999,90 €.

Oppo Find X5 Pro, le haut de gamme, sans concession

Enfin, le modèle le plus haut de gamme, le Oppo Find X5 Pro dispose d’un design dit « futuriste ». Il arbore un dos en céramique (deux fois plus dur que du verre) microcristalline chauffé à 1000 degrés celsius et poli avec du diamant pour lui donner sa forme. Il propose donc un bloc optique moulé et au dessin original en forme de cratère intégrant les deux capteurs photo de 50 mégapixels et le téléobjectif de 13 mégapixels permettant d’avoir un zoom optique 2x.

Il profite de la puce de traitement d’image MariSilicon X et bénéficie d’un capteur stabilisé sur 5 axes, une première. Il s’agit d’un processeur NPU d’intelligence artificielle développé par Oppo qui permet de réduire significativement le bruit sur les images prises de nuit. Selon le fabricant, il permet d’obtenir une meilleure reproduction des couleurs, davantage de détails dans les zones claires et sombres, s’occupe du traitement HDR et offrirait une plage dynamique quatre fois supérieure à celle proposée au sein du Oppo Find X3 Pro. Notez que l’objectif grand-angle de 50 mégapixels profite d’une lentille en verre « freeform ». Les résultats seraient des photos plus nettes, des vidéos plus stables et plus fluides.

L’optimisation de la colorimétrie est signée Hasselblad et on peut compter sur la présence de trois filtres exclusifs (sérénité, émeraude et éclat) ainsi que le mode XPan, directement hérité du partenaire. Le Find X5 Pro est certifié IP68 et dispose de deux haut-parleurs ainsi que de la compatibilité Dolby Atmos. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge à 80 watts en filaire et 50 watts sans fil ainsi que la charge inversée. Oppo nous dit avoir particulièrement travaillé sur la batterie lui permettant de supporter jusqu’à 1600 cycles là où la moyenne est à 800 cycles.

Le mobile mesure 163,7x73,9x8,5 mm pour un poids de 218 grammes ce qui est relativement important, principalement dû à son dos en céramique plus lourd mais plus résistant que l’aluminium. Il est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go non extensible. Là aussi une chambre à vapeur avec une plaque en acier ultra large permet d’optimiser le refroidissement des composants.

L’écran du Oppo Find X5 Pro mesure 6,7 pouces et il est incurvé sur une dalle AMOLED de 10 bits offrant une définition de 1440x3216 pixels avec une fréquence de refroidissement de 120 Hz compatible HDR10+ et certifiée Displaymate A+. Oppo annonce une luminosité maximale de 1300 cd/m². L’appareil est Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 et NFC.

Le nouveau smartphone Oppo Find X5 Pro est décliné en noir ou en blanc et, comme les autres Find X5 Lite et Find X5, il sera disponible à partir du 24 mars. Comptez sur un tarif de 1299,90 €.

Oppo propose une offre de précommande du 9 mars au 23 mars sous ces conditions :

Pour tout achat d’un OPPO Find X5 Pro, recevez un pack composé d’écouteurs OPPO Enco X blancs, d’une OPPO Watch Free noire, d’une coque de protection Kevlar et d’un chargeur à induction AirVOOC 50W, le tout pour une valeur commerciale de 380 €.

Pour tout achat d’un OPPO Find X5, recevez un pack composé d’écouteurs OPPO Enco X noirs, d’une OPPO Watch Free noire et d’une coque Kevlar d’une valeur commerciale de 300 €.

