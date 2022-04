Test Poco X4 Pro : un très bel écran, une bonne autonomie et une charge rapide validés

Le smartphone Poco X4 Pro a été officiellement présenté lors du MWC de Barcelone fin février en même temps que le Poco M4 Pro. Il veut séduire un public aussi large que possible, plutôt de la jeune génération à la recherche d’un appareil qui permette de tenir une journée ou plus et de proposer une belle qualité d’affichage, une bonne connectivité, une recharge aussi rapide que possible sans oublier de pouvoir prendre de belles photos. Nous avons pu tester le Poco X4 Pro et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Xiaomi POCO X4 Pro :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 695

6 ou 8 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne extensibles

Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sur le profil

Batterie 5000 mAh compatible charge 67 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle MIU 13

Design du Xiaomi POCO X4 Pro

Le design du POCO X4 Pro est assez réussi de notre point de vue. En effet, d’une forme plutôt conventionnelle, il propose des lignes qui sont nettement moins arrondis que la grande majorité des smartphones du marché. Il s’inspire plutôt des profils plats proposés par les derniers iPhone. Ainsi, le dos est totalement plat, sans revenir sur les côtés. C’est aussi le cas de l’écran. Pour en revenir à l’arrière de l’appareil, sachez que celui-ci est extrêmement brillant. Il est conçu pour refléter la moindre source de lumière qui vient se poser dessus comme s’il s’agissait de faisceaux laser semblant partir des coins du mobile donnant un très bel effet, particulièrement original au dos du mobile. On apprécie.

Le POCO X4 Pro est proposé en noir, en bleu ou avec le fameux jaune que la marque aime mettre en avant. Toujours au dos, comment ne pas remarquer la plaque qui fait toute la largeur de l’appareil et qui, finalement, dans le coin à gauche, propose les capteurs photo. Les premiers sont sur le même plan que la plaque ce qui est très joli tandis que le capteur principal dépasse un peu plus. L’ensemble est parfaitement intégré et nous apprécions le design général proposé ici. La marque est bien visible ainsi que le nombre de pixels embarqués sur l’objectif principal : 108MP. Notez qu’une mention à l’intelligence artificielle embarquée est également présente au niveau des autres capteurs. Le POCO M4 Pro, présenté en même temps que le Poco X4 Pro, propose également le même design au niveau de l’arrière et des capteurs mais le module photo principal ne dépasse pas.

En faisant le tour du smartphone, on peut voir la touche de mise en veille et celle qui permet de gérer le volume sur le profil de droite. La tranche supérieure propose l’émetteur infrarouge (pour transformer le mobile en une télécommande universelle), un haut-parleur, le port audio jack 3,5 mm et un microphone. Enfin, sur la tranche inférieure, il y a le deuxième haut-parleur, le connecteur USB-C, un microphone et le tiroir à cartes SIM. Le POCO X4 Pro peut supporter deux cartes SIM simultanément ou une carte SIM et une carte mémoire micro SD. Le compartiment est protégé contre l’eau et, globalement le mobile est résistant aux éclaboussures mais pas plus. Le bouton de mise en veille sert également de lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci s’est avéré parfait pour l’identification du propriétaire n’accusant aucune faille lors de nos tests et proposant une réactivité satisfaisante. Le mobile a un châssis en plastique mais propose de belles finitions et une assez bonne qualité de fabrication.

Le POCO X4 Pro est compatible avec les réseaux de télécommunication 5G et il dispose également d’un module NFC pour le paiement sans contact et l’appairage instantané avec d’autres appareils compatibles. Il est Wi-Fi 5 et Bluetooth. Le POCO X4 Pro a exactement les mêmes dimensions que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G pour 3 grammes de plus à 205 grammes. Sa configuration est d’ailleurs identique. Le POCO X4 Pro entre également en concurrence avec le Motorola edge20 Lite avec lequel il partage la même partie optique et le realme GT Master Edition.

Un écran assez grand avec un affichage plutôt qualitatif

L’écran du POCO X4 Pro est strictement identique à celui du Redmi Note 11 Pro 5G soit une dalle AMOLED sur 6,67 pouces totalement à plat affichant une définition de 1080x2400 pixels et profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le taux d’échantillonnage tactile est de 360 Hz ce qui est pratique et permet d’avoir une très bonne réactivité dans les jeux vidéo. Le niveau de luminosité s’adapte selon les conditions d’éclairage de la pièce ou de l’extérieur.

Un mode lecture est disponible pour limiter la fatigue oculaire et plusieurs schémas de couleur sont proposés afin de choisir entre des couleurs intenses, saturées ou standard avec la possibilité de jouer sur la température des couleurs pour une teinte plus froide ou plus chaude. La luminosité offerte par l’écran du POCO X4 Pro est satisfaisante et on peut l’utiliser en extérieur, en pleine journée de soleil sans trop de problème. La fréquence de rafraîchissement est configurable sur 60 (réglage par défaut) ou 120 Hz. La page des paramètres du taux d’actualisation mentionne le fait qu’en ajustant dynamiquement la fréquence, on obtient le meilleur équilibre entre la fluidité des mouvements et la durée de vie de la batterie mais il n’y a pas de mode dynamique (ou automatique) en tant que tel, l’utilisateur pouvant uniquement choisir entre 60 ou 120. Le Motorola edge20 Lite dispose d’un écran AMOLED aussi sur 6,7 pouces mais seulement à 90 Hz, donc moins fluide alors que le realme GT Master Edition a une surface d’affichage légèrement plus petit, sur 6,43 pouces mais il propose du 120 Hz adaptatif. Globalement, nous avons apprécié la qualité de l’écran proposé sur le POCO X4 Pro. Notez tout de même qu’il présente un menton légèrement plus épais que les autres bords de la surface d’affichage.

Une interface personnalisable avec quelques publicités çà et là

Le POCO X4 Pro est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle MIUI 13.0.3 au moment de notre test. La mise à jour de sécurité datait du 1er février 2022 ce qui est plutôt d’actualité. On retrouve l’interface proposée au sein des smartphones Xiaomi et notamment, dans les paramètres, la possibilité de se connecter à son compte Mi. Un balayage depuis le côté gauche du poinçon du capteur photo frontal permet d’accéder aux notifications tandis qu’un balayage du côté droit déroule les principaux raccourcis des fonctions et la possibilité de gérer le niveau de luminosité.

Le gestionnaire multitâches offre non seulement la possibilité de retrouver des applications ouvertes précédemment mais également d’accéder à des fonctionnalités telles que le nettoyage, l’analyse de sécurité, le nettoyage en profondeur. Les applications sont présentées en mode vertical et non horizontal comme c’est le cas sur les autres mobiles sous Android et iOS. Bien entendu, l’interface est personnalisable avec différents thèmes et des fonds d’écran divers et variés. La mise en page peut également suivre différents schémas. Les options de bien-être numérique et de contrôle parental sont présentes comme les fonctions spéciales à l’image de la barre latérale se déployant pour permettre d’accéder à des applications préférées ou à certaines options, les fenêtres flottantes et le second espace qui sert à mettre à l’abri des regards certaines applications. Lors de nos tests, nous avons trouvé l’interface plutôt fluide même si nous devons reconnaître qu’un nombre limité d’applications étaient installées dessus. À ce sujet, le POCO X4 Pro en propose plusieurs préinstallées dont AliExpress, Amazon Music, Boutique Amazon, Facebook, Joom, Kaspersky antivirus, LinkedIn, Lords Mobile, Mi Vidéo, Netflix, PUBG Mobile, Radio FM, ShareMe, Spotify, Télécommande, TikTok et WPS Office. POCO est encore l’une des rares marques à proposer autant d’applications préinstallées. D’ailleurs, il est assez agaçant de voir des publicités apparaître à la suite de l’installation d’une application, par exemple, juste avant son lancement ou à d’autres occasions.

Pas un monstre de puissance mais des performances correctes

Comme le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, le POCO X4 Pro est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage, respectivement. Notez la possibilité de puiser 2 Go de RAM supplémentaires dans la mémoire de stockage, si nécessaire. On trouve également ce chipset à l’intérieur des realme 9 Pro et du Motorola G71, par exemple. Il offre des performances équivalentes à celles proposées par le Dimensity 720 intégrée au sein du Motorola edge20 Lite mais fait moins bien que le Snapdragon 778G du realme GT Master Edition. Toutefois, à l’usage, une fois encore avec peu d’applications installées, le mobile s’est avéré relativement fluide et proposant une expérience assez agréable au quotidien. Certes, il faut parfois accepter de patienter quelques micro secondes pour afficher certains menus ou lancer des applications gourmandes en ressources mais finalement, l’ensemble se montre satisfaisant. Par contre, n’imaginez pas pouvoir jouer à des jeux exigeants avec un maximum de détails, l’appareil se contentant d’un niveau moyen dans ce domaine. Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid). Même soumis à rude épreuve, le mobile reste parfaitement tempéré ce qui est toujours une bonne chose.

Lecture Full HD pour le streaming et trois capteurs photo dans le dos

Le POCO X4 Pro est capable de lire les films et les séries des plateformes de streaming avec une qualité Full HD étant compatible avec le standard Wideline L1. Comme nous l’avons vu en introduction, le POCO X4 Pro met particulièrement en avant (dans son dos) ses capacités photographiques avec un bloc optique qui semble occuper toute la largeur de l’appareil, à l’image du POCO M4 Pro. Finalement, à y regarder de plus près, les capteurs sont installés dans le coin supérieur gauche, comme la quasi-totalité des mobiles aujourd’hui à quelques très rares exceptions. Le module principal dépasse légèrement de la plaque sur laquelle les deux autres sont installés ainsi que le flash LED. Il embarque 108 mégapixels ouvrant à f/1.9 avec la technologie pixel binning 9 en 1 pour capter un maximum de lumière même dans les cas les plus délicats en fusionnant plusieurs images. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle sur 118 degrés. Un dernier capteur de 2 mégapixels, cette fois, est dédié aux photos en mode macro, c’est-à-dire très proche du sujet, jusqu’à 4 cm. Il s’agit de la même configuration photo que le Redmi Note 11 Pro 5G de Xiaomi et que le Motorola edge20 Lite. Le realme GT Master Edition embarque un capteur principal de 64 mégapixels et les mêmes autres objectifs.

L’application propose une interface classique avec les principales options en haut de l’écran, les niveaux de zooms (numériques) immédiatement disponibles, les différents modes de prises de vue et le bouton déclencheur encadré par l’aperçu de la dernière photo prise et le bouton virtuel pour passer au capteur frontal. Ce dernier dispose de 16 mégapixels à son bord ouvrant à f/2.4 (comme le Redmi Note 11 Pro 5G alors que les realme GT Master Edition et Motorola edge20 Lite profitent d’un capteur de 32 mégapixels). Les modes disponibles sont : Pro, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Ce dernier menu donne accès aux autres modes : Nuit, 108M, vidéo courte, panorama, documents, ralenti, accéléré, exposition longue, dual vidéo. Il est possible de les ajouter aux autres modes immédiatement disponibles afin d’y poser les modes les plus souvent utilisés. Dans de bonnes conditions d’éclairage notamment en extérieur, le POCO X4 Pro produit des photos intéressantes avec un niveau de détails relativement élevé mais qui peut manquer d’un peu de netteté. Les résultats sont plus délicats en intérieur si la lumière vient à être minimale avec un bruit important sur les photos avec un lissage assez prononcé perdant des détails dans la scène.

Une bonne autonomie et une charge rapide

Avec une batterie d’une capacité de 5000 mAh, nous avons pu utiliser le mobile pendant une journée et demie ce qui est plutôt satisfaisant. On apprécie aussi la possibilité d’une charge rapide avec le câble et le bloc d’alimentation fournis avec l’appareil. Le mobile supporte ainsi la charge à 67 watts et permet de passer de 22% à 69% en seulement 15 minutes. Pas question ici de charge sans fil ou inversée puisque ces fonctionnalités restent des caractéristiques des modèles les plus haut de gamme.

Notre avis sur le POCO X4 Pro

Le POCO X4 Pro est un bon, voire très bon smartphone d’entrée de gamme proposant un excellent rapport qualité prix notamment grâce à un très bel écran qui donne une très bonne impression générale et à une interface plutôt agréable, personnalisable et dotée de plusieurs fonctionnalités intéressantes. Les performances sont justes mais cohérentes avec le positionnement du mobile tout comme les résultats photographiques qui peuvent être satisfaisants pour certains mais manquent de détails et rencontrent quelques difficultés pour produire des clichés clairs lorsque la lumière vient à manquer, pour d’autres, plus exigeants. On apprécie sa faculté de charge rapide ainsi que son autonomie mais on regrette les petites incursions publicitaires intempestives.