Motorola dévoile une nouvelle gamme de moto g : moto g31, moto g41, moto g51, moto g71 et moto g200

Lorsque la marque Motorola fait une annonce pour sa nouvelle gamme g, elle n’y va pas avec le dos de la cuillère puisque le fabricant présente pas moins de 5 nouveaux modèles : moto g31, moto g41, moto g51, moto g71 et moto g200. En voici tous les détails.

Après la présentation récente concernant la série des moto e, la marque Motorola revient un mois plus tard avec la série des moto g. Ils succèdent logiquement aux actuels moto gx0 portant un 1 à la place du 0. Il s’agit d’appareils dotés de larges écrans, prometteurs d’une bonne autonomie, de caméras précises pour un prix abordable. Cette nouvelle série est composée des modèles moto g31, moto g41, moto g51, moto g71 et moto g200.

Le moto g31 est le modèle le plus abordable de cette série. Il dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec un poinçon tout en haut, au milieu pour l’objectif photo frontal. Au dos, on peut compter sur un capteur de 50 mégapixels disposant de la technologie quad-pixel pour capter un maximum de luminosité et garder les détails. Notez aussi la présence d’un objectif grand-angle ainsi qu’un capteur de profondeur qui joue aussi le rôle d’objectif pour les macros. Le mobile est animé par un chipset Mediatek Helio G85 associé à 4 Go de mémoire vive. Plusieurs versions sont commercialisées avec 64 ou 128 Go extensibles grâce à une carte mémoire. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh.

Le nouveau smartphone Motorola moto g31 sera disponible début décembre pour un prix de 219 € en gris pour la version 4+64 Go ou à 239 € pour 4+128 Go.

Motorola moto g41, un capteur photo stabilisé

Avec le moto g41, on monte d’un cran puisque le mobile utilise le même écran, mais profite d’un capteur de 48 mégapixels stabilisé pour limiter les bougés, toujours avec la technologie quad pixel. Il est aussi accompagné d’un capteur grand-angle et d’un capteur de profondeur. Il utilise la même puce que le moto g31 avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go alimenté par la même batterie qui supporte la charge 30 watts. Comptez sur un prix de 229 € ou 249 € pour le Motorola moto g41 en noir, selon la configuration choisie.

Motorola moto g51, un chipset 5G et un écran 120 Hz

Le smartphone Motorola moto g51 propose un écran plus grand puisqu’il mesure 6,8 pouces en diagonale avec une définition 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour des défilements fluides. L’appareil est animé par la puce Qualcomm Snapdragon 480 compatible 5G. Il embarque un capteur photo de 50 mégapixels ainsi que les mêmes capteurs que les moto g31 et moto g41 pour compléter les possibilités des prises de vue. Il profite également de la batterie de 5000 mAh chargeable à 30 watts offrant jusqu’à deux jours d’autonomie, selon son fabricant. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur son profil pour le déverrouiller. Le Motorola moto g51 est proposé en bleu pour un prix de 249 € ou 269 € selon si vous souhaitez 64 ou 128 Go d’espace de stockage.

Motorola moto g71, pour les joueurs à petit budget

Pour le moto g71, le constructeur calque la fiche technique du moto g51 avec un changement de puce passant à un tout nouveau Snapdragon SM6375 pensé pour optimiser les jeux tout en restant raisonnable sur le prix. Le chipset est associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Le mobile embarque un écran de 6,4 pouces OLED FHD+ ainsi que la même configuration photo que le moto g31. Comme les autres, il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh capable de supporter la charge à 30 watts. Le nouveau smartphone Motorola moto g71 sera très prochainement disponible en noir pour un prix de 349 €.

Motorola moto g200, un Snapdragon 888+ à l’intérieur

Enfin, le Motorola moto g200 représente le haut du panier de cette nouvelle série. Il utilise un large écran de 6,7 pouces FHD+ LCD compatible HDR10 et profite d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, soit plus que certains modèles haut de gamme. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888+, l’une des plus puissantes du moment. Il est compatible 5G et profite du Wi-Fi 6E. Pour la partie photo, il est équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle et macro embarquant 13 mégapixels ainsi qu’un capteur pour la profondeur de champ. Le tout est alimenté par une batterie de 5000 mAh, toujours capable d’encaisser la puissance de 30 watts pour son chargement.

Le nouveau smartphone Motorola moto g200 sera très prochainement disponible pour un prix de 549 €.