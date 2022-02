Realme dévoile officiellement les realme 9i, realme 9 Pro et realme 9 Pro+, disponibles à partir du 23 février

Comme prévu, la marque chinoise realme vient de rendre officiels la nouvelle série de smartphones realme 9. Elle est composée de trois modèles, le realme 9i, le realme 9 Pro et le realme 9 Pro+ et seront disponibles à partir du 23 février dès 220 € environ pour la version la plus abordable. En voici tous les détails.

La nouvelle série de smartphone realme 9

Realme profite actuellement d’une croissance très importante sur les marchés des smartphones dans différents pays dont la France. Pour continuer sur cette lancée, le constructeur vient d’annoncer la commercialisation de la nouvelle série realme 9.

Le smartphone le plus avancé de la série realme 9 est le modèle realme 9 Pro+. Il est animé par la nouvelle puce MediaTek Dimensity 920 compatible 5G et s’appuie sur un écran AMOLED de 6,4 pouces profitant d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz avec un lecteur d’empreinte digitale installé dessous. Notez qu’il peut également faire office de capteur cardiaque. Pour la photo, il est équipé d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels que l’on trouve habituellement sur des modèles haut de gamme. Il profite d’une double stabilisation optique et électronique. Il y a également un capteur de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et un capteur de 2 mégapixels. Le realme 9 Pro+ est animé par Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3.0. Il est proposé en noir, vert ou bleu avec, pour cette dernière déclinaison, un design photochromique qui change de couleur à la lumière du soleil ou sous les UV. La batterie de 4500 mAh supporte une charge à 60 watts.

Le nouveau smartphone realme 9 Pro+ avec 6+128 Go est proposé à 380 € environ tandis que la configuration 8+256 Go sera disponible à 430 €.

Un écran LCD, mais une compatibilité 5G sur laquelle on peut compter

Le realme 9 Pro est peu plus grand disposant d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces 120 Hz non HDR. Il est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon 695 compatible 5G avec 6 ou 8 de mémoire vive. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh pouvant supporter la charge à 33 watts. Il dispose d’une configuration photo de 64+8+2 mégapixels avec le mode de prise de vue Street 2.0. Il y a une prise casque et il profite du système Android 12 avec la surcouche realme UI 3.0. Le son est mono et son lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil. Le nouveau smartphone realme 9 Pro sera disponible à partir du 23 février pour un prix de départ de 320 € pour la version 6+128 Go et à 350 € environ pour la configuration 8+128 Go.

Un realme 9i limité à la 4G et un écran de 90 Hz

Enfin, le realme 9i est le moins bien équipé des trois, mais tente de se défendre avec son processeur Qualcomm Snapdragon 680 et ses 4 de mémoire vive. Limité à la 4G, il embarque la même batterie et la même capacité de charge que le realme 9 Pro. Sa configuration photo est légèrement plus modeste avec 50+2+2 mégapixels à l’avant et, comme les deux autres, un objectif de 16 mégapixels à l’avant. L’écran est identique à celui du realme 9 Pro sauf qu’il est rafraîchi à 90 Hz. Le son est ici stéréo et le lecteur d’empreinte est installé sur le profil au niveau du bouton de mise en veille. Le nouveau smartphone realme 9i sera disponible à partir du 23 février pour un prix de départ de 220 € pour le modèle 4+64 Go ou à 240 € pour la configuration 4+128 Go.