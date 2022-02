MWC 2022 : Nouveau smartphone Poco X4 Pro enfin officiel avec un écran 120 Hz, un capteur 108 mégapixels et une charge à 67 watts

Pour l’ouverture du MWC de Barcelone, Xiaomi a présenté le nouveau smartphone Poco X4 Pro pour les marchés européens dont la France. Proposant une configuration plutôt intéressante, il sera disponible à partir du 2 mars à un prix spécial pour les premiers acheteurs. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Poco X4 Pro qui était bien prévu pour une présentation au MWC 2022 mais dont certaines informations ont précédemment fui est un modèle qui se veut abordable avec un minimum de compromis. Pour cela, il arbore un design avec des bords plats, un peu à l’image des iPhone. Ses capteurs photo sont intégrés au sein d’un bloc d’optiques installé sur la gauche de l’appareil, de dos, mais avec un dessin qui se prolonge sur toute la largeur de l’appareil. Il est décliné en noir, bleu ou jaune. Il a des dimensions de 164,2x76,1 mm pour 8,12 mm d’épaisseur et un poids de 205 grammes ce qui le classe dans la moyenne haute pour sa masse. Le lecteur d’empreinte digitale est disponible sur le profil de l’appareil.

Le Poco X4 Pro est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et, respectivement, 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Notez qu’il est possible d’insérer une carte mémoire micro SD jusqu’à 1 To pour avoir plus de place pour l’enregistrement des données. Le smartphone est compatible 5G, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi.

Une surface d’affichage AMOLED maintenant disponible sur le Poco X4 Pro

L’écran du Poco X4 Pro mesure 6,67 pouces sur une dalle AMOLED qui profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Rappelons que le prédécesseur, le Poco X3 Pro avait un écran LCD, moins gratifiant. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, soit légèrement moins que le Poco X3 Pro mais il peut se charger plus rapidement puisqu’il supporte la charge à 67 watts contre 33 watts.

Enfin, pour la partie photo, le Poco X4 Pro embarque un capteur de 108 mégapixels (48 mégapixels pour le Poco X3 Pro) accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle et un autre objectif de 2 mégapixels pour les photos en mode macro. Notez la présence d’un capteur de 16 mégapixels pour les selfies. Il y a deux haut-parleurs pour un son stéréo, une prise jack pour brancher un casque et un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle. Il est certifié IP53, le rendant résistant aux projections d’eau. Le mobile est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 13.

Le smartphone Poco X4 Pro sera disponible pour un prix de 299 € pour la version 6+128 Go ou à 349 € pour la configuration 8+256 Go. Pour le lancement, la marque propose un prix spécial sur les sites Amazon et po.co pour les premiers acheteurs du 2 mars 13h jusqu’au 4 mars 12h59 à 269 € pour le 6+128 Go ou à 319 € pour le 8+256 Go.