12 Pro Plus ou 13 Pro Plus : lequel de ces deux smartphones Xiaomi choisir pendant les soldes ?

Quelles sont les différences entre le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et son prédécesseur le 12 Pro Plus ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G présente des atouts par rapport à son prédécesseur, le Redmi Note 12 Pro Plus 5G.

Premièrement, il offre des performances 37 % supérieures selon le benchmark AnTuTu (732K contre 532K), et dispose de jusqu’à 33 % de RAM en plus (16 Go contre 12 Go). Sa mémoire est aussi plus rapide avec son type LPDDR5 à 3200 MHz.

Côté écran, s’il possède un écran AMOLED comme son confrère, en revanche sa luminosité maximale est 28 % plus élevée (1270 contre 989 nits) et présente une densité de pixels 13 % plus élevée (446 contre 395 PPI).

Notons qu’il propose aussi une meilleure qualité d'appareil photo selon le classement DxOMark.

Ajoutons pêle-mêle, pour être exhaustif, qu’il propose d'une version Bluetooth plus récente (5.3), mais aussi un corps plus étanche (classification IP68).

Le Redmi Note 13 Pro Plus 5G fonctionne sous une version d'OS plus récente (Android 14 contre 13) . De plus, il est compatible avec la technologie eSIM.

En revanche, le Redmi Note 12 Pro Plus 5G offre l'enregistrement au ralenti à 960 FPS et comprend un port audio jack de 3,5 mm !

Mais alors quel est le meilleur smartphone à se procurer pendant les soldes ?

Sur le papier, il ne fait pas de doute que le Redmi Note 13 Pro Plus est un smartphone qui n’apporte presque que des améliorations.

Pour autant, il faut se méfier de la comparaison qui peut induire des biais. Le Redmi Note 13 Pro Plus est excellent, cela ne veut pas dire qu’un smartphone légèrement moins optimisé en devient mauvais, d’autant plus que nous n’avons pas parlé de prix, et de ce côté-là, l’année de différence entre les deux modèle à de quoi largement faire pencher la balance pour le 12 Pro Plus.

Si vous recherchez un appareil plus performant, tournez-vous vers le 13 Pro Plus (mais en soit, se tourner vers un haut de gamme peut être une option également intéressante).

Cependant, si vous cherchez à faire des économies, le Redmi Note 12 Pro Plus propose une expérience utilisateur très satisfaisante, pas si loin de son successeur, et à meilleur prix.