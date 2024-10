Tous les utilisateurs de smartphones Google ont cet avantage, mais ils ne seront bientôt plus les seuls

Avec l'arrivée d'Android 15, les smartphones de la gamme Pixel bénéficient d'un ensemble de nouveautés et d'améliorations qui renforcent leur expérience utilisateur. L'une des principales évolutions concerne la gestion optimisée de l'intelligence artificielle, particulièrement visible avec l'intégration plus profonde de l'assistant vocal. Celui-ci devient plus proactif, anticipant les besoins de l'utilisateur, notamment pour la gestion des tâches courantes comme la planification de rendez-vous ou la gestion des notifications.

Android 15 apporte également une personnalisation accrue de l'interface utilisateur grâce à des widgets dynamiques qui s'adaptent en fonction des habitudes de l'utilisateur, offrant des informations en temps réel. De plus, le nouveau système de gestion des notifications devient plus intelligent, avec la possibilité de mieux filtrer les notifications en fonction de leur importance, permettant ainsi de réduire les distractions.

En termes de sécurité, cette version introduit des améliorations au niveau de la protection des données, notamment grâce à un chiffrement renforcé des fichiers et une meilleure gestion des autorisations d'accès aux applications. Une fonction antivol à l'arrachée est également intégrée. Enfin, la mise à jour améliore la gestion de l'énergie, optimisant la consommation des applications en arrière-plan, ce qui devrait prolonger l'autonomie des smartphones compatibles avec Android 15, tels que les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL.

Design et organisation des capteurs photo

En termes de design, les trois smartphones de la gamme Pixel partagent une esthétique similaire, avec une bande à l'arrière qui occupe presque toute la largeur de l'appareil pour intégrer les capteurs photo. Cela confère aux Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL une signature visuelle distincte et moderne. Sur tous ces modèles, les capteurs sont disposés horizontalement, ce qui donne un aspect équilibré et soigné. Cependant, le Pixel 9 Pro et le 9 Pro XL se distinguent par l'intégration d'un capteur de température supplémentaire à l'arrière, absent du Pixel 9. Concernant les profils des smartphones, ils sont tous plats avec des coins légèrement arrondis, favorisant une prise en main confortable. En ce qui concerne les coloris disponibles, le Pixel 9 se décline en porcelaine, noir, rose et vert amande, tandis que les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL sont proposés en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Les cadres des trois modèles sont en verre, ajoutant une touche premium à leur allure générale.

En ce qui concerne les dimensions, le Pixel 9 est le plus compact alors que les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL sont plus imposants. Côté poids, le Pixel 9 est également le plus léger tandis que les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL sont légèrement plus lourds. Si vous préférez un écran plus grand, les modèles Pro offrent des dimensions plus généreuses.

Pour ce qui est des batteries, le Pixel 9 dispose d'une capacité de 4700 mAh, tandis que les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL sont équipés d'une batterie plus importante de 5060 mAh. Ces derniers devraient donc offrir une meilleure autonomie en usage intensif. En termes de vitesse de chargement, le Pixel 9 supporte une charge filaire de 30 watts, contre 37 watts pour le Pixel 9 Pro XL et 30 watts pour le Pixel 9 Pro. Tous les modèles prennent en charge la charge sans fil à hauteur de 23 watts, ainsi que la charge inversée, qui permet de recharger d'autres appareils.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Tous les modèles sélectionnés sont équipés du même processeur, le Tensor G4, mais les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL bénéficient de 16 Go de mémoire vive, contre 12 Go pour le Pixel 9. En termes de stockage, le Pixel 9 est disponible en versions 128 Go ou 256 Go, tandis que les Pro offrent davantage d'options, allant jusqu'à 1 To. Aucun des modèles ne permet d'étendre le stockage via une carte micro SD. Ainsi, les Pixel 9 Pro et Pro XL surpassent le Pixel 9 en termes de puissance brute et de flexibilité de stockage.

Côté écran, les différences sont également notables. Le Pixel 9 dispose d'un écran AMOLED de 6,2 pouces, tandis que les Pro et Pro XL offrent des écrans plus grands de 6,8 pouces, également AMOLED. En termes de luminosité, le Pixel 9 atteint un pic de 1800 cd/m², contre 2000 cd/m² pour les modèles Pro, avec une possibilité d'atteindre 3000 cd/m² sous certaines conditions. La fréquence de rafraîchissement est identique pour tous les modèles, à 120 Hz, garantissant une fluidité visuelle appréciable. Toutefois, les écrans des Pro, plus lumineux et plus grands, sont idéaux pour la consommation multimédia.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, le Pixel 9 intègre deux capteurs : un principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, capable de capturer des clichés en mode macro. En comparaison, les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL ajoutent un troisième capteur téléobjectif de 48 mégapixels, avec un zoom optique 5x et stabilisation optique, ce qui en fait des appareils plus polyvalents pour les amateurs de photographie. À l’avant, le Pixel 9 dispose d’un capteur selfie de 10,5 mégapixels, tandis que les Pro offrent un impressionnant capteur de 42 mégapixels, promettant une meilleure qualité pour les autoportraits.

En matière de connectivité, tous les modèles supportent la norme Wi-Fi 7, sont compatibles 5G, disposent de la technologie NFC et du Bluetooth 5.3. Aucun des modèles ne propose de prise audio jack, ni d’émetteur infrarouge. Ils sont tous certifiés IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Le lecteur d'empreinte digitale est intégré sous l'écran sur chaque modèle, facilitant le déverrouillage de l'appareil.