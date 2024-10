Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ descend sous les 300 € sur Amazon, cette énorme promotion est son meilleur prix !

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est le smartphone le plus évolué de sa gamme. Sorti cette année, il s’agit d’un milieu de gamme frôlant le haut de gamme grâce à des caractéristiques de pointe faisant de lui un véritable appareil polyvalent.

En ce moment, sur Amazon, vous pouvez vous le procurer pour seulement 299 €… Très impressionnant pour un smartphone que l’on trouve encore à 399 € sur le site de son constructeur !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1220 x 2712 pixels 120 Hz Processeur : MediaTek Dimensity 7200 Ultra

: MediaTek Dimensity 7200 Ultra RAM : 12Go ou 16Go

: 12Go ou 16Go Stockage : 256Go

: 256Go Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus est un smartphone qui propose, comme nous le disions, des technologies de pointe : écran Amoled, batterie avec 5000 mAh, puce très optimisées, 8 Go de RAM et un appareil photo avec une énorme définition !

Pour son écran, le Redmi Note 13 Pro Plus donne accès à une batterie de technologie très poussée avec une dalle CrystalRes 1,5 k avec et Dolby Vision, HDR10 et 10+. Parfait pour regarder des séries en streaming, d’autant plus que niveau sonore, pas besoin d'écouteurs puisqu'il est équipé d’un son panoramique avec une technologie Dolby Atmos.

Où se procurer le Redmi Note 13 Pro Plus au meilleur prix ?

C’est sur Amazon que nous pouvons le trouver actuellement à son meilleur prix puisqu’il est présenté sous les 300 €, soit 100 € de réduction sur le prix de son constructeur Xiaomi. Une bonne nouvelle étant donné qu’Amazon propose d'excellents moyens de livraisons et de suivi des achats.