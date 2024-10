Honor Magic7 Pro, il sera capable de commander votre repas à votre place et bien plus !

La série Honor Magic7 sera officialisée le 30 octobre prochain. Sa fonctionnalité phare sera son agent IA intégré, une première dans l'industrie pour un écosystème ouvert. Cet assistant virtuel avancé pourra effectuer une multitude de tâches quotidiennes sur simple commande vocale ou textuelle. Parmi ses capacités, l'agent IA sera en mesure de passer des commandes de repas en tenant compte des préférences de l'utilisateur. Il pourra par exemple mémoriser que vous préférez votre café avec du lait de coco et adapter automatiquement vos commandes en conséquence.

Au-delà de la restauration, cet assistant intelligent s'occupera de gérer vos abonnements en repérant et annulant ceux qui sont indésirables, et ce à travers diverses applications. Il interviendra également dans la planification de voyages, la réservation de billets, la gestion du calendrier et des notifications, ainsi que le transfert de fichiers entre applications.

Cette intégration poussée de l'IA permet d’offrir une expérience utilisateur plus fluide et intuitive, en brisant les barrières entre les différentes applications et services.

L'IA au service du gaming mobile

Autre innovation majeure, la série Magic7 introduira pour la première fois l'IA générative directement intégrée aux jeux mobiles. Cette technologie, alimentée par la puissance de calcul du NPU (Neural Processing Unit), permettra un rendu graphique en temps réel via l'intelligence artificielle.

Concrètement, cette solution réduira la charge sur le GPU (Graphics Processing Unit) du smartphone, ce qui aura pour effet de diminuer la température de l'appareil tout en améliorant significativement la qualité d'image. Les joueurs pourront ainsi profiter d'une expérience de jeu optimisée, avec des graphismes plus détaillés et fluides.

Un écosystème centré sur l'IA

La collaboration entre Honor et Qualcomm ne se limite pas au hardware. Les deux entreprises ont annoncé travailler main dans la main pour construire un véritable écosystème centré sur l'IA, visant à transformer l'expérience utilisateur en matière de connectivité, d'interaction et de performance.

Au cœur de cet écosystème se trouve la technologie MagicRing de Honor qui veut assurer un flux sécurisé et fluide de services et d'informations entre les différents appareils de la marque.

Concrètement, un utilisateur pourra commencer à travailler sur un projet créatif avec l'application Cocreator sur un PC Windows équipé d'un processeur Snapdragon, puis continuer sans interruption sur sa tablette Honor MagicPad 2 grâce à MagicRing. De même, la fonction de gomme IA du smartphone Honor Magic V3 pourra être utilisée sur l'ordinateur portable Honor MagicBook Art 14, offrant ainsi une expérience cohérente et pratique sur l'ensemble de l'écosystème Honor.

Rendez-vous le 30 octobre pour tout savoir sur le système d'exploitation MagicOS 9.0, la série Honor Magic7.