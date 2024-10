Tout le monde n’a pas besoin d’un iPhone… Ces smartphones de gamme intermédiaire peuvent faire votre bonheur

Sur le plan du design, ces trois smartphones présentent des approches esthétiques distinctes, influençant l’ergonomie et le style visuel. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose des profils plats avec un ensemble de capteurs photo intégrés dans une plaque rectangulaire au dos, assortie à la couleur de la coque. Ce modèle se décline en noir, violet et bleu, offrant une certaine sobriété. De son côté, le Nothing Phone 2a adopte un design plus original avec une coque semi-transparente qui dévoile certaines composantes internes. Ses deux capteurs photo sont centrés horizontalement, dans une disposition simple mais élégante. Il est disponible en noir et blanc, des coloris plutôt classiques mais contrastés par la transparence de la coque. Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G se distingue par son dos en verre et un style minimaliste. Les capteurs photo semblent y être simplement posés, sans cadre ni plaque. Ce modèle, aux profils légèrement bombés, est proposé en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), offrant une variété de choix plus vivants.

En termes de dimensions, les trois modèles sont très proches. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est le plus léger des trois. Le Nothing Phone 2a est légèrement plus grand. Quant au Samsung Galaxy A35 5G, il est le plus grand et le plus lourd.

En ce qui concerne la batterie, c’est le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G qui se distingue avec une capacité de 5100 mAh, offrant potentiellement une autonomie légèrement supérieure aux autres modèles. Il prend en charge une charge rapide de 67 watts, de loin la plus performante ici, permettant une recharge plus rapide. Le Nothing Phone 2a dispose quant à lui d’une batterie de 5000 mAh, similaire au Samsung Galaxy A35 5G. Toutefois, sa puissance de charge est de 45 watts, ce qui reste respectable. À noter que le Nothing Phone 2a bénéficie de la charge inversée, ce que les deux autres n’offrent pas. Le Samsung Galaxy A35 5G, quant à lui, est un peu en retrait avec une charge limitée à 25 watts. Aucun de ces modèles n’offre de charge sans fil, ce qui reste une fonctionnalité encore rare dans cette gamme de prix.

Lequel est le plus puissant et quelle configuration pour les photos ?

En matière de puissance, les trois smartphones se dotent de processeurs respectables. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, associé à 8 ou 12 Go de RAM, et propose des options de stockage de 256 ou 512 Go. Ce modèle ne permet pas d'étendre sa mémoire via une carte micro SD. Le Nothing Phone 2a mise sur un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, optimisé spécialement pour ce modèle, avec 8 ou 12 Go de RAM, et une capacité de stockage de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension non plus. Enfin, le Samsung Galaxy A35 5G utilise un processeur Samsung Exynos 1380 accompagné de 8 Go de RAM, mais bénéficie de la possibilité d'ajouter jusqu'à 1 To via une carte micro SD, un atout non négligeable pour les utilisateurs ayant besoin de plus de stockage. En termes de puissance brute, le Xiaomi se distingue par son processeur plus récent et puissant, suivi par le Nothing Phone 2a, et enfin le Galaxy A35 qui, bien que performant, est légèrement en retrait.

En matière de photographie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue immédiatement avec son capteur principal de 200 mégapixels, stabilisé optiquement, offrant un niveau de détail impressionnant. Il est secondé par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, tandis que le capteur selfie atteint 16 mégapixels. Le Nothing Phone 2a propose une approche différente, avec deux capteurs de 50 mégapixels à l'arrière (standard et ultra grand-angle), et un capteur frontal de 32 mégapixels, ce qui le place en bonne position pour les amateurs de selfies.

Le Samsung Galaxy A35 5G, avec son capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 5 mégapixels, offre un bon compromis, mais avec une résolution légèrement inférieure. Pour les selfies, il se limite à un capteur de 13 mégapixels. Si vous recherchez avant tout une qualité de photo exceptionnelle, le Xiaomi se place en tête, suivi du Nothing Phone 2a pour son excellent capteur selfie, puis du Galaxy A35.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Concernant la qualité des écrans, les trois modèles proposent des dalles AMOLED, synonymes de couleurs vives et de bons contrastes. Le Nothing Phone 2a dispose du plus grand écran, avec une diagonale de 6,7 pouces et une définition de 1080x2412 pixels, mais un pic de luminosité de 1600 cd/m², légèrement en dessous des autres. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G arbore un écran de 6,67 pouces avec une définition supérieure de 1220x2712 pixels et un pic de luminosité impressionnant de 1800 cd/m². Le Samsung Galaxy A35 5G, quant à lui, propose un écran de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels, mais un pic de luminosité plus modeste de 1000 cd/m². En termes de fluidité, tous ces smartphones offrent un rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour une navigation fluide et des jeux vidéo. En conclusion, l’écran du Xiaomi semble le plus attrayant grâce à sa meilleure définition et luminosité, suivi de près par le Nothing Phone 2a, puis le Galaxy A35.

Enfin, pour ce qui est de la connectivité, les trois modèles supportent le Wi-Fi 6 et la 5G. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G et le Nothing Phone 2a disposent également de la technologie NFC pour les paiements sans contact, tandis que le Galaxy A35 dispose d'une version plus récente du Bluetooth, en 5.3. Aucun de ces smartphones n'a de prise jack, à l'exception du Xiaomi qui conserve cette connectivité traditionnelle. Côté étanchéité, le Samsung Galaxy A35 5G se distingue avec une certification IP67, garantissant une protection complète contre la poussière et l’immersion temporaire. Les deux autres modèles, Xiaomi et Nothing, n'ont qu'une certification IP54, offrant une résistance limitée aux éclaboussures.