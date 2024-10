Ce smartphone de Xiaomi est proposé avec une grosse réduction le faisant passer à moins de 100 € malgré une excellente fiche technique !

Xiaomi est depuis quelques années devenu l’un des constructeurs les plus importants dans le monde en matière de smartphones. Plus que cela, Xiaomi est troisième derrière Samsung et Apple.

Ce n’est pas rien, et cela, l’entreprise le doit à deux choses : un très grand nombre de modèles sortis chaque années avec leurs Xiaomi, Xiaomi Redmi Note, Xiaomi Redmi ou encore Xiaomi Poco… Mais la deuxième chose est que tous ces smartphones sont de bonne facture !

Certes, les fans de haut de gamme, ne seront pas intéressés par un smartphone tel que le Redmi 13C, mais en revanche, si vous êtes à la recherche d’un smartphone qui fait le job, et même un peu plus que cela, solide, plutôt performant, et à petit prix, alors difficile de trouver mieux !

La fiche technique du Redmi 13C

Le Redmi 13 C de Xiaomi propose une excellente batterie de 5000 mAh, ce qui est équivalent à ce que l’on trouve aujourd’hui pour le haut de gamme. Un excellent point étant donné que l’autonomie est aujourd’hui un sujet central.

Deuxième point fort, l’appareil possède un très bon appareil photo pour de l’entrée de gamme grâce à une triple caméra arrière avec IA, dont un capteur principal de 50 mégapixels. Là encore, c’est du solide.

Côté écran, il ne rivalise pas avec ce que l’on peut trouver dans le milieu ou haut de gamme, mais pourtant, nous sommes loin d’être déçu au vu de son prix. Sa dalle LTPS LCD propose tout de même une grande taille de 6,74 pouces avec une qualité HD+; largement de quoi jouer à des jeux ou regarder des vidéos !

Où se procurer le Xiaomi Redmi 13 C au meilleur prix ?

C’est sur Cdiscount que nous pouvons trouver le Redmi 13C pour seulement 99 € ! Celui-ci est proposé avec une garantie de 2 ans et est livré très rapidement chez vous ou en point retrait.