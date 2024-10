Notre top 3 des smartphones haut de gamme de l’année

Les designs des smartphones sélectionnés se distinguent principalement par l'organisation de leurs capteurs photo et leur allure générale. Le Google Pixel 9 Pro arbore une bande horizontale au dos de l'appareil, qui intègre ses capteurs photo sur presque toute la largeur, ce qui lui donne un style très reconnaissable. En outre, il présente un cadre en verre et se décline en quatre couleurs : porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Ce modèle se distingue également par la présence d’un capteur de température au dos, une caractéristique rare dans ce segment.

En revanche, l'iPhone 16 Pro Max opte pour une organisation plus classique, avec un carré en haut à gauche de la face arrière qui abrite ses quatre capteurs. Il hérite également du bouton Action déjà présent sur les versions précédentes, facilitant l’accès à certaines fonctions. Avec un cadre en titane, il est disponible en noir, sable, blanc et naturel, alliant élégance et robustesse.

Quant au Samsung Galaxy S24 Ultra, son design épuré laisse les capteurs photo « flotter » à l’arrière, créant un effet minimaliste et moderne. Le cadre en titane, robuste et léger, se décline en noir, gris, violet et ambre, offrant une esthétique sobre mais séduisante.

Tous ces modèles ont un profil légèrement incurvé, bien que le Pixel 9 Pro et le Galaxy S24 Ultra aient des finitions plus marquées dans leur courbure. L’iPhone, quant à lui, adopte des bordures plus fines et un profil plus plat.

Si vous cherchez un smartphone compact, vous devrez faire quelques concessions. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le modèle le plus lourd de notre sélection. Il est suivi de près par l'iPhone 16 Pro Max alors que le Google Pixel 9 Pro est le léger de ce comparatif.

L’autonomie des smartphones dépend en grande partie de la capacité de la batterie et des technologies de recharge. Avec une batterie de 5060 mAh, le Google Pixel 9 Pro est bien placé pour offrir une longue autonomie. Il supporte une charge filaire à 30 watts, une charge sans fil à 23 watts, et propose même la charge inversée, permettant de recharger d’autres appareils compatibles.

De son côté, l'iPhone 16 Pro Max dispose d’une batterie de 4422 mAh, soit la plus petite de notre sélection. Il se recharge à une puissance de 27 watts en filaire, et prend en charge la charge sans fil ainsi que la charge inversée, mais sans surpasser le Pixel en termes de rapidité de recharge. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, équipé d’une batterie de 5000 mAh, se place entre les deux. Il prend en charge une charge filaire à 45 watts, nettement plus rapide que ses rivaux, mais la charge sans fil plafonne à 10 watts, en deçà de ce que propose Google. Il dispose également de la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones sont dotés de processeurs haut de gamme, mais ils diffèrent en termes de puissance brute. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un des processeurs les plus puissants du marché, couplé à 12 Go de RAM, assurant une grande fluidité dans toutes les tâches, des jeux aux applications exigeantes. Le Google Pixel 9 Pro utilise le Tensor G4, conçu par Google, avec 16 Go de RAM. Bien que ce processeur soit performant et optimisé pour l’IA et l'apprentissage machine, il est légèrement moins puissant en traitement graphique pur que le Snapdragon 8 Gen 3.

Enfin, l'iPhone 16 Pro Max est équipé du Apple A18 Pro, accompagné de 8 Go de RAM. Bien que sa RAM soit inférieure à ses concurrents, les processeurs Apple sont souvent optimisés pour offrir des performances supérieures dans les benchmarks et en usage réel.

Pour ce qui est de l’extension de la capacité de stockage, aucun des modèles ne permet d’ajouter une carte microSD. Cependant, tous trois offrent des options de stockage interne allant jusqu’à 1 To.

Les écrans des smartphones sélectionnés sont tous de type AMOLED, garantissant des couleurs vives et des contrastes saisissants. Le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose d’un écran de 6,8 pouces, avec une définition de 1440x3120 pixels et un pic de luminosité exceptionnel de 2600 cd/m², surpassant les autres. Cet écran est également traité contre les reflets, offrant ainsi une visibilité améliorée en extérieur. Le Google Pixel 9 Pro, avec son écran de 6,8 pouces et une définition légèrement inférieure de 1344x2992 pixels, atteint une luminosité maximale de 2000 cd/m², qui peut exceptionnellement monter à 3000 cd/m² sous certaines conditions, ce qui en fait un excellent concurrent. Quant à l'iPhone 16 Pro Max, il propose un écran légèrement plus grand de 6,9 pouces avec une définition de 1320x2868 pixels, et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Il est compatible Dolby Vision, ce qui peut être un avantage pour les amateurs de contenu HDR.

Ainsi, bien que l'iPhone offre un écran un peu plus grand, c'est le Samsung Galaxy S24 Ultra qui se démarque par son traitement antireflet et sa luminosité exceptionnelle, suivi de très près par le Google Pixel 9 Pro.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra brille par son capteur principal de 200 mégapixels, offrant des détails impressionnants. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs (50 MP et 10 MP), ce qui lui permet de proposer un zoom optique allant jusqu'à 5x. Le Google Pixel 9 Pro mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, couplé à un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Il se distingue également par un capteur selfie de 42 mégapixels, un atout pour les amateurs d’autoportraits.

L'iPhone 16 Pro Max, avec ses capteurs de 48 mégapixels pour le principal et l’ultra grand-angle, propose deux téléobjectifs (12 MP et 12 MP) permettant un zoom optique jusqu'à 5x. Son capteur selfie de 12 mégapixels est plus modeste que celui du Pixel.

En matière de connectivité, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9 Pro supportent le Wi-Fi 7, tandis que l'iPhone 16 Pro Max se limite au Wi-Fi 6E. Tous sont compatibles avec la 5G, disposent de la technologie NFC et du Bluetooth 5.3, mais aucun ne propose de prise jack. En termes de résistance, les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une étanchéité à l’eau et à la poussière. Cependant, aucun n'intègre d'émetteur infrarouge.