Quels sont les smartphones chinois qui comptent en ce moment ?

Le design est un facteur déterminant dans le choix d’un smartphone, et ces modèles ne font pas exception. Le Honor Magic6 Pro se distingue par un dos à la finition soignée, avec un cadre en verre noir ou en similicuir vert (Epi Green). Ses capteurs photo sont intégrés dans un large cercle central au dos, une configuration inspirée des montres de luxe. Ce cercle est orné de bordures dorées, apportant une touche élégante à l’appareil. Le smartphone présente des bords incurvés sur ses quatre côtés, donnant une impression de fluidité et de modernité. De son côté, le Xiaomi 14 Ultra adopte un dos texturé, disponible en noir ou blanc, avec une disposition similaire des capteurs photo. Ceux-ci sont placés dans un grand cercle central, au design épuré avec des bords raffinés. Le choix des matériaux et la texture du dos ajoutent un aspect haut de gamme au téléphone, tout en restant dans la sobriété.

Le OnePlus 12 opte pour une approche plus classique avec un dos en verre et un châssis en aluminium. Ses capteurs sont regroupés dans un cercle situé dans le coin supérieur gauche du dos, ce qui rappelle les modèles précédents de la marque. Le design reste discret, mais efficace. Comme pour les autres modèles, l’écran du OnePlus est incurvé, contribuant à l’élégance générale.

Les trois smartphones sont disponibles dans des couleurs variées, mais c’est le Honor Magic6 Pro qui se démarque par une finition similicuir distinctive. Chacun présente des lignes douces et arrondies, avec des capteurs bien intégrés pour un aspect moderne et premium.

Concernant les dimensions, le OnePlus 12 est le plus grand des trois, suivi de près par le Honor Magic6 Pro et le Xiaomi 14 Ultra. Ce dernier est le modèle le plus épais puis le Honor et le OnePlus, qui est donc le plus fin des trois.

Pour ce qui est de la batterie, c’est le Honor Magic6 Pro qui l’emporte avec une capacité impressionnante de 5600 mAh, surpassant les 5400 mAh du OnePlus 12 et les 5300 mAh du Xiaomi 14 Ultra. Ce dernier est donc le moins endurant sur le papier, bien que cette différence soit marginale. En matière de recharge, le OnePlus 12 offre la charge la plus rapide avec une puissance de 100 watts, suivi du Xiaomi 14 Ultra à 90 watts et du Honor Magic6 Pro à 80 watts. En ce qui concerne la charge sans fil, le Xiaomi 14 Ultra est le plus performant avec une capacité de 80 watts, dépassant ainsi les 60 watts du Honor Magic6 Pro et les 50 watts du OnePlus 12.

Le Honor Magic6 Pro et le Xiaomi 14 Ultra proposent également la charge inversée, une fonctionnalité pratique pour recharger d'autres appareils, avec une puissance de 10 watts pour le Xiaomi et une meilleure performance pour le Honor.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, ces trois smartphones sont équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, garantissant une puissance de calcul élevée. Toutefois, la capacité de mémoire vive (RAM) varie légèrement entre les modèles. Le Xiaomi 14 Ultra propose 16 Go de RAM, ce qui en fait le plus puissant en matière de multitâche, suivi du OnePlus 12, disponible en versions 12 Go ou 16 Go. Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, est doté de 12 Go de RAM.

Pour le stockage, les trois smartphones offrent des capacités généreuses avec 512 Go pour le Honor et le Xiaomi, tandis que le OnePlus propose des configurations de 128 Go ou 256 Go. Aucun de ces modèles ne permet d'ajouter une carte micro SD, ce qui est à prendre en compte si vous avez besoin de beaucoup d’espace pour vos données.

En termes d'affichage, les trois smartphones sont équipés d'écrans AMOLED incurvés offrant une qualité d'image exceptionnelle. Le Honor Magic6 Pro se distingue avec une diagonale de 6,8 pouces et une luminosité maximale impressionnante de 5000 cd/m², surpassant de loin les 3000 cd/m² du Xiaomi 14 Ultra et les 1600 cd/m² du OnePlus 12. Les trois écrans offrent une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale dans l’affichage des contenus.

Ainsi, le Honor Magic6 Pro semble offrir le meilleur écran, à la fois en termes de taille et de luminosité, suivi de près par le Xiaomi 14 Ultra pour sa haute résolution et ses performances HDR10+ et Dolby Vision. Le OnePlus 12 se place juste derrière avec des caractéristiques similaires mais une luminosité moindre.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les trois smartphones se battent également avec des arguments solides. Le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec quatre capteurs photo à l’arrière, dont deux téléobjectifs (50 MP chacun) offrant des zooms optiques 3,2x et 5x, ainsi qu’une optimisation logicielle signée Leica. Son capteur principal de 50 MP est de taille 1 pouce, avec une ouverture variable, promettant des performances remarquables en faible luminosité. Il dispose également d’un ultra grand-angle de 50 MP, ce qui fait de lui un excellent choix pour les amateurs de photographie.

Le Honor Magic6 Pro n’est pas en reste avec ses trois capteurs, dont un téléobjectif de 180 mégapixels offrant un zoom optique de 2,5x. Son capteur principal de 50 MP est stabilisé optiquement, garantissant des clichés nets, et il intègre également un ultra grand-angle de 50 MP pour des prises de vue panoramiques.

Le OnePlus 12 est équipé de trois capteurs, avec un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 64 MP avec zoom optique 3x, ce qui lui permet de tenir tête à ses concurrents, bien que ses capacités photo soient légèrement inférieures à celles du Xiaomi.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, tous les smartphones supportent la 5G, mais le Honor Magic6 Pro et le OnePlus 12 se distinguent par leur compatibilité avec le Wi-Fi 7. Le Xiaomi 14 Ultra reste en Wi-Fi 6E, bien que celui-ci puisse être mis à jour. Aucun de ces smartphones n’offre de prise jack, mais ils sont tous équipés d’émetteurs infrarouge et de la technologie NFC.