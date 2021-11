Bon Plan Smartphone Samsung : les Galaxy A22 et A32 sont en promotion à moins de 250€

Envie d’un nouveau smartphone Samsung à moins de 250€ ? Avec les deux bons plans dénichés aujourd’hui, vous pourrez choisir entre les Galaxy A22 et A32. Ces deux modèles offrent un rapport qualité-prix imbattable, surtout lorsqu’ils sont en promotion ! On va vous révéler tout de suite où les acheter au meilleur prix aujourd’hui.

Le Samsung Galaxy A32 est disponible à 249€ seulement chez Boulanger

Parmi le top 3 des smartphones Samsung à moins de 300€, vous trouverez le Samsung Galaxy A32. Ce modèle existe en version 4G ou 5G. Si vous n’avez de forfait mobile compatible avec le réseau 5G, nous vous conseillons de vous diriger vers le Galaxy A32 4G. Sorti en 2021, ce smartphone Samsung offre une belle fiche technique pour un prix très abordable. Aujourd’hui, c’est chez l’enseigne Boulanger que vous le trouverez au meilleur prix. Vendu lors de sa mise sur le marché à 279€, vous le trouverez à 249€ seulement en ce moment. Economisez ainsi 30€ sur votre achat.

Le Samsung Galaxy A32 4G est un smartphone de milieu de gamme. Il est équipé d’un écran Super Amoled de 6.4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Mediatek Helio G80 épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Son appareil photo est constitué de 4 capteurs dont un principal de 64 Mpx et d’un capteur frontal de 20 Mpx. Il est alimenté par une grosse batterie de 5000 mAh.

Le Samsung Galaxy A22 est disponible au petit prix de 224.95€

Pour un Samsung Galaxy A22 au meilleur prix, c’est chez Materiel.net qu’il faut aller aujourd’hui. Disponible depuis cet été, il fait parti des 3 smartphones incontournables d’août 2021 avec le OnePlus Nord 2 et le Vivo V21. Très récent, il offre une fiche technique intéressante au vu de son petit prix. Vous le trouverez actuellement au prix de 224.95€ seulement !

Le Samsung Galaxy A22 4G est équipé lui aussi d’un écran panoramique Super Amoled de 6.4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il embarque un SoC Mediatek MT6769V soutenu par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Ce qui est un peu plus faible que pour le Galaxy A32. Il possède un quadruple capteur photo dont un capteur principal de 48 Mpx et d’un capteur frontal de 13 Mpx. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh.