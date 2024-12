Encore deux jours : ce smartphone avec écran AMOLED et ses 12 Go de RAM est probablement le milieu de gamme le plus puissant au monde et vous pouvez le trouver à prix cassé

Le Xiaomi Poco F6 Pro est un smartphone atypique, car il se concentre sur les performances et la qualité de son écran, malgré un prix plutôt abordable.

À mi-chemin entre le haut de gamme et le milieu de gamme, ce qui est certain, c’est qu’il est à la hauteur des attentes de tous ceux qui recherchent un appareil adapté aux multimédias. Gaming, streaming, réseaux sociaux, voire même pour le travail !

Fiche Technique du Xiaomi Poco F6 Pro

Écran : 120hz, AMOLED de 6,67 pouces

120hz, AMOLED de 6,67 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 Mémoire : 12 Go ou 16 Go de RAM

12 Go ou 16 Go de RAM Stockage : 256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD

256Go, 512Go, 1To de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50 MP

50 MP Caméra frontale : 16 MP

16 MP Batterie : 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide (120 W)

Le Poco F6 Pro est un smartphone qui se veut puissant pour proposer de la force de frappe grâce à ses 12 Go de RAM, mais il ne s’arrête pas là et donne également dans la polyvalence avec un bel écran AMOLED, et un appareil photo de qualité.

Sa batterie n’est pas en reste, il faut dire qu’un smartphone puissant se doit de proposer une alimentation de bonne facture. En somme, le Xiaomi Poco F6 Pro est un très bon smartphone, peut-être trop peu mis en avant malgré une fiche technique plaisante ! Nous vous le conseillons si vous avez l’habitude de jouer à des jeux mobiles et de regarder des programmes en streaming.

Quelle offre pour le Poco F6 Pro ?

Nous pouvons trouver une bonne offre sur AliExpress à 350 € jusqu’au 15 décembre, alors que celui a un prix de vente conseillé à 501 € et que son constructeur le propose en promotion pour 431 € en ce moment. L’offre d’AliExpress est donc bien en dessous. Il s’agit d’une version européenne de l’appareil et il est possible de le financer en plusieurs fois !