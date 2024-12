Les meilleurs photophones du moment d'après Dxomark

Ces trois modèles adoptent des approches esthétiques bien distinctes. Le Google Pixel 9 Pro XL mise sur une bande horizontale qui s'étend presque sur toute la largeur du dos, intégrant élégamment ses capteurs photo, accompagnée d'un capteur de température. Disponible en porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique, il se distingue par son cadre en verre et sa certification IP68 garantissant une protection contre l’eau et la poussière. L’iPhone 16 Pro conserve un design familier avec ses capteurs photo placés dans un carré en haut à gauche, mais innove avec l’introduction d’un bouton Action personnalisable. Construit en titane, il est proposé en noir, sable, blanc et naturel. Il est également certifié IP68 et arbore un profil plus compact avec des dimensions réduites par rapport aux deux autres modèles.

Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, se démarque par un large cercle centré au dos, inspiré des codes de l’horlogerie. Ses finitions offrent un choix entre un cadre en verre noir et une texture similicuir verte, avec des bordures dorées pour ce dernier. Certifié IP68, il est aussi le plus lourd (229 g) et légèrement plus épais (8,9 mm) que ses concurrents.

En termes de gabarit, l’iPhone 16 Pro est le plus compact et léger (199 g), tandis que le Google Pixel 9 Pro XL affiche des dimensions plus généreuses, et le Honor Magic6 Pro est le plus imposant. Les trois modèles offrent une certification d’étanchéité IP68, mais leurs styles visuels et matériaux répondront à des préférences variées.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie est le point fort de ces trois smartphones, et chacun excelle dans des domaines spécifiques. Ainsi, le Google Pixel 9 Pro XL est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, épaulé par un ultra grand-angle/macro de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x. Son capteur selfie de 42 mégapixels est l’un des plus impressionnants sur le marché, idéal pour des autoportraits détaillés.

L’iPhone 16 Pro mise sur une polyvalence exceptionnelle avec quatre capteurs arrière. Il propose deux capteurs de 48 mégapixels (principal et ultra grand-angle), ainsi que deux téléobjectifs de 12 mégapixels : l’un avec zoom optique 2x et l’autre avec zoom optique 5x, tous deux stabilisés. Son capteur selfie de 12 mégapixels est plus modeste en résolution, mais offre une excellente gestion des couleurs et des détails grâce aux optimisations d’Apple.

Enfin, le Honor Magic6 Pro intègre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle/macro également de 50 mégapixels, et un téléobjectif impressionnant de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x et stabilisation hybride. Son capteur selfie de 50 mégapixels est également une prouesse technique, garantissant des clichés de très haute qualité.

En termes de performances photo, le Honor Magic6 Pro impressionne par son téléobjectif haute résolution, tandis que l’iPhone 16 Pro brille par sa polyvalence. Le Pixel 9 Pro XL, grâce à ses algorithmes avancés, offre une expérience photographique équilibrée et très naturelle.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G et NFC, et disposent de haut-parleurs stéréo. Cependant, il existe des différences notables. Le Google Pixel 9 Pro XL et le Honor Magic6 Pro supportent le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 Pro se limite au Wi-Fi 6E. L’iPhone et le Pixel ne disposent pas de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le Honor Magic6 Pro, en revanche, peut être utilisé comme télécommande grâce à son émetteur infrarouge. L’iPhone ne propose pas de lecteur d’empreinte digitale, misant exclusivement sur la reconnaissance faciale. Les deux autres intègrent un lecteur sous l’écran, pratique et discret.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Google Pixel 9 Pro XL est équipé du processeur Tensor G4, accompagné de 16 Go de RAM et d’un stockage interne allant jusqu’à 1 To, sans possibilité d’extension. L’iPhone 16 Pro embarque le puissant Apple A18 Pro, épaulé par 8 Go de RAM et les mêmes options de stockage. Le Honor Magic6 Pro se positionne avec le Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Aucun de ces modèles ne prend en charge les cartes micro SD.

En termes de puissance brute, l’Apple A18 Pro domine grâce à sa gestion optimale des ressources et son efficacité énergétique, suivi par le Snapdragon 8 Gen 3. Le Tensor G4 du Pixel 9 Pro XL est performant, mais légèrement en retrait en matière de puissance brute, compensant par des optimisations logicielles spécifiques à Google.

Côté écran, le Honor Magic6 Pro se distingue par une dalle AMOLED incurvée sur les quatre côtés, mesurant 6,8 pouces avec une luminosité maximale impressionnante de 5000 cd/m². Il propose également la protection Ultra-Bounce Anti-Drop. Le Pixel 9 Pro XL offre une dalle AMOLED plate de même taille, avec une luminosité maximale de 3000 cd/m² sous certaines conditions. L’iPhone 16 Pro, avec un écran AMOLED plat de 6,3 pouces, atteint une luminosité de 2000 cd/m² et intègre la compatibilité Dolby Vision, comme le Magic6 Pro.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor Magic6 Pro domine sur le papier avec une batterie de 5600 mAh, offrant une très grande capacité qui promet une excellente autonomie, même pour une utilisation intensive. Le Google Pixel 9 Pro XL suit avec 5060 mAh, un chiffre conséquent pour une autonomie satisfaisante dans la plupart des situations. L’iPhone 16 Pro, avec sa batterie de 3274 mAh, compense cette capacité plus modeste par une excellente optimisation logicielle, typique des appareils Apple.

En matière de recharge, le Honor Magic6 Pro propose une charge filaire ultra rapide de 80 watts et une charge sans fil de 60 watts, ce qui le place nettement en tête. Le Pixel 9 Pro XL supporte une charge filaire à 37 watts et une charge sans fil à 23 watts, tandis que l’iPhone 16 Pro se limite à 27 watts en filaire et 25 watts en sans fil. À noter également, tous les modèles supportent la charge inversée, permettant de recharger de petits appareils.