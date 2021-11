iPhone 12 mini : pas besoin d’attendre le Black Friday pour voir son prix chuter chez Fnac

Cette année pas besoin d’attendre le fameux Black Friday, le 26 novembre prochain, pour faire de bonnes affaires. De nombreux marchands proposent déjà de très belles promotions sur les smartphones. Aujourd’hui, c’est l’offre de Fnac qui va vous faire craquer car l’iPhone 12 Mini voit son prix chuter de façon incroyable grâce à une réduction de 90€ !

90€ de remise immédiate pour l’achat d’un iPhone 12 Mini chez Fnac

Pourquoi attendre le Black Friday lorsque l’on voit les belles promotions proposées sur les smartphones en ce moment même ? Cette année les enseignes sortent le grand jeu et vous propose d’ores et déjà des offres promotionnelles sensationnelles. C’est le cas de Fnac qui propose l’iPhone 12 mini avec une réduction de -13%. Le prix de cet iPhone chute ainsi de 689€ à 599€ seulement ! Faites une économie de 90€ en achetant dès aujourd’hui votre smartphone Apple chez Fnac.

Aucune condition ne s’applique pour profiter de ce bon plan. Il est ouvert à tous et la remise est immédiate. Vous en profiterez tout de suite. Il s’agit du prix de l’iPhone 12 mini avec 64 Go d’espace de stockage interne. A vous de choisir entre le rouge ou le blanc pour votre nouveau smartphone Apple à prix réduit. Profitez en plus d’une livraison gratuite à domicile ou du retrait gratuit en magasin.

L’iPhone 12 mini est en promotion chez Fnac avant même le Black Friday

Avec l’arrivée de l’iPhone 13 mini sur le marché et avant même le Black Friday, l’excellent iPhone 12 mini est à prix réduit. Ce smartphone profite de la qualité Apple et propose de très belles caractéristiques techniques le tout dans un format très compact. Si vous hésitez entre le nouveau modèle ou son prédécesseur, lisez notre article « iPhone 13 mini vs iPhone 12 mini : les différences ? ».

L’iPhone 12 mini est équipé d’un écran Oled Super Retina XDR de 5.4 pouces. Il est plus petit que le classique iPhone 12. Il embarque une puce A14 Bionic compatible avec la 5G. Le modèle présenté en promotion possède une mémoire interne de 64 Go. Son appareil photo est équipé de deux capteurs dont un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx également. A l’avant, retrouvez un capteur frontal de 12 Mpx. Niveau autonomie, l’iPhone 12 est compatible avec la charge rapide 18W et le MagSafe jusqu’à 15W.