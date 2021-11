Crosscall présente le nouveau smartphone tout terrain, Action-X5 prêt à venir partout avec vous

La marque française Crosscall vient de dévoiler officiellement son nouveau smartphone de baroudeur, l’Action-X5. Protégé contre les intempéries, les chocs et les chutes, il embarque tout le nécessaire pour réaliser de belles photos et d’autres belles séquences vidéo grâce à une double caméra et un système de stabilisation avancé. En voici tous les détails.

Spécialiste des smartphones endurcis, la marque française Crosscall rend disponible son tout dernier smartphone, l’Action-X5. Il appartient à la gamme Action du fabricant correspondant à une cible de personnes qui sont particulièrement actives par opposition aux professionnels qui ont plutôt besoin de la gamme Core. Comme ses prédécesseurs, l’Action-X5 présente un design original notamment avec ses lignes dynamiques à l’avant, ses protections renforcées au-dessus et en dessous de l’écran. Le dos a aussi été particulièrement travaillé. Il profite d’un revêtement soft touch pour un toucher agréable, confortable ainsi qu’un bon maintien, en toutes circonstances, même avec les mains mouillées. Le design du bloc d’optiques qui abrite les capteurs photo a aussi été étudié pour proposer des lignes racées montrant la technologie intégrée. Le mobile est étanche, certifié IP68, bien entendu, mais également résistant à des chutes et aux chocs. Il répond aux normes militaires MIL-STD-810H. Il peut descendre jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Crosscall annonce une utilisation possible entre -25°C et +60°C.

Un smartphone prêt à faire de belles photos et vidéos

L’écran LCD IPS de l’Action-X5 mesure 5,45 pouces au format 18:9 affichant une définition de 720x1440 pixels et une luminosité de 500 cd/m², selon le fabricant. Le mobile profite de plusieurs boutons personnalisables auxquels les utilisateurs peuvent attribuer différentes fonctions. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 3850 mAh. Dans son dos, il y a un capteur photo principal de 48 mégapixels qui est 60% plus grand que les précédents chez Crosscall et permet ainsi de capter plus de lumière. Il y a également un objectif de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle sur 120 degrés. Notez la présence d’une application de montage vidéo, X-Story qui permet à tous, spécialiste des vidéos ou pas, de monter un petit film avec les séquences que l’on vient de tourner. Selon le fabricant, quelques minutes seraient nécessaires pour réaliser un montage digne de ce nom, à une seule main. L’idée étant, in fine, de partager ses exploits sur les réseaux sociaux. Pour cela, le mobile est Wi-Fi et compatible 4G. Le constructeur justifie l’absence de la 5G par la faible couverture à l’heure actuelle, notamment dans les zones où l’appareil risque d’être principalement utilisé, à savoir, hors des villes. Un capteur frontal de 13 mégapixels permet de se prendre en selfie.

Un poids certain pour une bonne connectivité

Le mobile mesure 161,5x77,8x13,35 mm pour un poids de 235,5 grammes. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 622 que l’on trouve dans les appareils plutôt d’entrée de gamme. Elle est associée à 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage interne de 64 Go avec possibilité d’étendre cette mémoire grâce à une carte micro SD jusqu’à 512 Go. Il est compatible Bluetooth 5.0 et NFC pour le paiement sans contact. Il y a une prise audio pour brancher un casque. Il embarque une application type Talkie-Walkie pour communiquer facilement avec d’autres utilisateurs de smartphones. L’appareil est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle. Il est livré avec un chargeur, un câble USB-C vers USB-A, des écouteurs étanches, un support X-Blocker pour fixer le mobile à peu près sur n’importe quel accessoire de la marque et un tour de cou. Pour la petite histoire, la boîte du Crosscall Action-X5 est en carton entièrement recyclable et dénué de plastique.

Parfait pour les sportifs et les baroudeurs en tout genre, quel que soit le niveau, le Crosscall Action-X5 accompagne actuellement le duo Aurélien Ducroz et David Sineau pour la 15e édition de la Transat Jacques Vabre.

Le nouveau smartphone Crosscall est disponible pour un prix de 549 €. Les premiers acquéreurs profitent d’un bon d’achat de 50 € chez un partenaire de la marque et participent à un jeu concours pour tenter de remporter un voyage d’une valeur de 8000 €.