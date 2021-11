Forfaits 70Go à prix cassé pour le Black Friday : Vente privée Free vs Cdiscount Mobile

Vous souhaitez profiter du Black Friday pour obtenir un forfait mobile à bas prix avec une belle enveloppe data ? Parce que l'on sait qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes les offres proposées, nous vous proposons dans cet article la comparaison de deux forfaits 70Go à prix cassé !

Les offres de Cdiscount Mobile et Free Mobile : 70Go dès 5,99€

À l'occasion du Black Friday, les opérateurs Cdiscount Mobile et Free Mobile proposent tous deux un forfait sans engagement avec 70Go d'internet en promotion respectivement jusqu'au lundi 29 novembre (23h59) et jusqu'au mardi 30 novembre (6h).

Cdiscount Mobile permet de faire une économie de 84€ la première année d'abonnement en payant la somme de 5,99€ par mois au lieu de 12,99€ ! Cette série limitée spécial Black Week vous permet de profiter de 9Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne* et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous bénéficierez en plus de l'illimité pour communiquer.

Free Mobile, de son côté, propose une vente privée réservée aux membres Veepee. Sa série spéciale Free est à 8,99€ par mois, pas seulement la première année de souscription, mais à vie ! Vous pourrez utiliser jusqu'à 5Go lorsque vous vous déplacez en Europe et dans les DOM et communiquer autant que souhaité grâce à l'illimité.

Quel forfait en promotion choisir : Free ou Cdiscount ?

Voici les critères que nous avons sélectionnés pour vous aider à choisir :

Le prix : la première année, Cdiscount Mobile est plus avantageux de 3€/mois. Au-delà, ce sera la série Free qui vous permettra de faire davantage d'économie (4€/mois).

La pérennité de l'offre : Free Mobile l'emporte avec son offre "prix garanti à vie" !

L'ouverture vers les DOM depuis la Métropole : Free Mobile offre l'illimité pour les communications émises depuis la Métropole vers les DOM contrairement à Cdiscount Mobile. Vous pourrez avec la série spéciale Free communiquer comme suit :

appels illimités vers les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers les DOM

La data à l'étranger : Cdiscount Mobile est plus intéressant pour les voyageurs occasionnels qui souhaitent rester connectés (9Go contre 5Go).

Les plus : Cdiscount Mobile vous offre la possibilité de vous connecter et de communiquer depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Free Mobile vous permet d'accéder gratuitement au service Free Ligue 1.

*UE + Islande, Liechtenstein, Norvège