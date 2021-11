Forfait mobile : Fin de ces promos incroyables de 40Go à 300Go à prix cassés et à VIE !

Vous êtes à la recherche d'un nouveau forfait mobile et souhaitez profiter d'un bon plan ? Vous trouverez à coup sûr votre bonheur parmi les offres exceptionnelles de l'opérateur Syma Mobile : de 1Go à 300Go à prix cadeau sans condition de durée ! Découvrez-les dans cet article et profitez-en avant la fin des promotions, à savoir ce soir - minuit !

Les promotions à vie de Syma Mobile

L'opérateur met à disposition une large gamme de forfait mobile avec de 1Go à 300Go d'internet à un prix défiant toute concurrence et sans condition de durée ! Encore valables jusqu'à ce soir minuit, ces offres promotionnelles sont sans engagement, vous permettant de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans frais.

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous aurez l'opportunité de communiquer à votre convenance aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Europe* et les DOM, excepté avec le forfait 1Go qui vous limite à 2 heures d'appels. Sachez en outre que depuis la France métropolitaine, vous aurez la possibilité d'appeler et d'envoyer vos messages comme bon vous semble également vers les numéros des DOM !

De plus, l'opérateur vous permet de souscrire à certaines options payantes selon vos envies et besoins, facilement résiliables, de même qu'il en inclut certaines gratuitement selon le forfait sélectionné.

Les forfaits à vie de Syma Mobile : de 1Go à 300Go

Idéal pour un budget mini, le forfait 1Go propose 1Go d'internet en France comme à l'étranger* et permet d'appeler à hauteur de 2 heures partout en Europe* pour la somme de 1,90€ par mois. Le forfait Le cinq coûte quant à lui 4,90€ par mois et vous offre 40Go en France, dont 3Go lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe* et les DOM.

Pour celles et ceux qui souhaitent profiter davantage de data, vous avez le choix parmi trois offres :

6,90€/mois : 100Go en France, dont 4Go utilisables depuis l'Europe* et les DOM

utilisables depuis l'Europe* et les DOM 9,90€/mois : 200Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'Europe* et les DOM

utilisables depuis l'Europe* et les DOM 19,90€/mois : 300Go en 4G/5G en France, dont 11Go utilisables depuis l'Europe* et les DOM

Ces trois forfaits pas chers vous permettent d'apprécier gratuitement l'option "appels internationaux". Sachez par ailleurs qu'avec le forfait 100Go, vous avez la possibilité d'opter pour la 5G en cochant l'option qui vous coûtera 5€ de plus chaque mois.

*Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège