Forfait mobile : découvrez les nouvelles promotions de Noël signées RED by SFR

À la recherche d'un bon plan ? Bonne nouvelle, RED by SFR a d'ores et déjà lancé ses promotions de Noël avec de 200Mo à 130Go d'Internet - de quoi satisfaire toutes les envies à tous les prix ! Découvrez ces nouvelles offres valables jusqu'au 6 décembre prochain dans notre article.

Les promotions de Noël signées RED by SFR

RED by SFR met à disposition depuis hier cinq nouvelles offres mobiles en promotion afin de patienter jusqu'à Noël ! En proposant de 200Mo à 130Go à des prix attractifs valables sans condition de durée, l'opérateur permet de satisfaire toutes les envies et tous les budgets ! Ces promotions RED sont disponibles jusqu'à lundi prochain minuit et sont réservées aux souscriptions en ligne, sur le site officiel.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Par ailleurs, l'opérateur rappelle que l'utilisation des garanties lors de vos séjours au sein de l'Union européenne et des DOM doit rester raisonnable !

Les forfaits RED : de 200Mo à 130Go dès 5€

Quelle que soit l'offre mobile que vous choisirez, vous pourrez communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne - DOM inclus. Notez que depuis la Métropole, vous pourrez utiliser l'illimité également pour appeler vers les DOM, excepté Mayotte.

Le forfait à prix mini est le forfait RED 200Mo. Celui-ci propose une enveloppe data de 200Mo utilisable partout dans l'Union européenne - DOM et Métropole inclus - pour la somme de 5€ par mois.

Si vous souhaitez surfer sur le net en toute sérénité, quatre forfaits s'offrent à vous :

10€/mois : 60Go en France, 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois : 80Go en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 100Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois : 130Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ce dernier forfait, l'opérateur vous permet d'opter pour la vitesse 5G en versant 5€ supplémentaires chaque mois ! Ainsi, vous profiterez de 130Go en France en 4G/5G et de 15Go depuis l'UE et les DOM en vous acquittant de 24€ par mois.