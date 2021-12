Realme GT 2 Pro, les caractéristiques et le design en fuite bien avant la présentation officielle

Après le realme GT 5G, la société chinoise devrait prochainement et logiquement annoncer le modèle GT 2 Pro dont des visuels de ce qui pourrait être son design viennent de fuiter sur Internet ainsi que plusieurs de ses caractéristiques techniques. En voici tous les détails.

Une nouvelle fois, c’est à la faveur de visuels publiés sur le site 91mobiles.com et réalisés en collaboration avec @OnLeaks que l’on peut imaginer les formes de ce qui pourrait être le prochain flagship de la marque realme, le GT 2 Pro venant succéder au GT 5G. Si on en croit les visuels mis en ligne, le realme GT 2 Pro ne cherche plus à cacher ses objectifs photo mais plutôt de les mettre en valeur en inspirant à la fois à l’ancien smartphone Google Nexus 6P commercialisé en 2015 mais aussi au plus récent Google Pixel 6 dont une barre contenant tous les objectifs photo occupe toute la largeur de l’appareil. Cette organisation va à l’encontre de la quasi-totalité des autres constructeurs qui proposent plutôt des objectifs verticaux qu’horizontaux.

Des profils plats et une fiche technique alléchante

Outre ce dos original donc, le realme GT 2 Pro aurait des profils plats à la manière du Motorola edge 20 ou du Reno6 d’Oppo et des plus récents iPhone. Pour l’intérieur, le mobile embarquera le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, annoncé par la marque. Il devrait disposer de 8 ou 12 Go de mémoire vive avec un écran de 6,8 pouces sur 120 Hz et on ne connaît pas sa capacité de batterie. Certaines sources évoquent un chargement à 125 watts pour faire un tout petit peu mieux que le Xiaomi 11T Pro qui se charge à 120 watts. Pour la partie photo, le site pense savoir que le realme GT2 Pro disposerait d’une configuration 50+50+8 mégapixels, le 8 étant un téléobjectif. Pour les selfies, il utiliserait un capteur de 32 mégapixels.

Il reste encore plusieurs mois avant une présentation officielle que l’on attend d’abord en Chine puis en France. Selon le site 91mobiles.com, des tests internes auraient déjà commencé.