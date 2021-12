Bouygues Telecom lance de nouveaux forfaits mobiles B&You à prix canon pour Noël

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, Bouygues Telecom a lancé ses nouvelles offres promotionnelles avec de 200Mo à 130Go d'internet et sans engagement, valables jusqu'au 14 décembre prochain inclus ! Retrouvez-les en détail dans cet article.

Bouygues Telecom et ses séries spéciales

L'opérateur Bouygues Telecom s'est aligné sur l'un de ses concurrents en proposant cinq forfaits à des prix préférentiels et valables sans condition de durée ! Réservées aux nouvelles souscriptions, les séries spéciales de Bouygues Telecom sont disponibles jusqu'à mardi prochain, le 14 décembre, à 23h59 !

Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. De plus, l'opérateur vous offre l'illimité afin que vous puissiez communiquer à votre guise depuis la France métropolitaine et les DOM comme depuis l'Europe ! Plus précisément depuis la Métropole, vous aurez également la possibilité d'utiliser l'illimité pour vos appels et SMS destinés aux numéros des DOM.

Les séries spéciales B&You : de 200Mo à 130Go dès 4,99€

Comme nous l'avons évoqué, l'opérateur met à disposition cinq forfaits bénéficiant d'un prix avantageux sans condition de durée, à commencer par le forfait B&You 200Mo à 4,99€ par mois. Avec ce dernier, vous pourrez vous connecter à hauteur de 200Mo partout en Europe et utiliser le service B.tv gratuitement! Pour ce faire, vous pourrez profiter soit de vos 200Mo (attention, cette enveloppe data est vite consommée) soit du Wi-Fi, en illimité !

Si vous préférez surfer sur le net en toute sérénité, vous pouvez plutôt opter pour les séries spéciales suivantes :

9,99€/mois : 30Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 12,99€/mois : 70Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 14,99€/mois : 100Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Les amateurs de 5G peuvent, quant à eux, souscrire à la série spéciale 5G pour 24,99€ par mois ! Vous profiterez alors de 130Go d'internet en 5G/4G depuis la France et pourrez apprécier les 20Go (inclus) prévus pour votre connexion en Europe et dans les DOM. Celle-ci est encore valable jusqu'au dernier jour de l'année 2021 !