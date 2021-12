Forfait mobile : Dernière chance pour profiter de cette promo choc !

Il ne vous reste maintenant que peu de marge pour vous offrir un abonnement de téléphone avec la promo choc de La Poste Mobile, faites vite ! N'attendez plus, vous n'avez que jusqu'au 12 décembre pour profiter de ce super bon plan.

Le forfait illimité 80Go à moins de 10€ expire ce soir minuit !

La promo de l'opérateur La Poste Mobile avec son abonnement mobile maxi data expire ce soir à minuit. Cet abonnement de téléphone La Poste Mobile comprenant une confortable enveloppe web de 80 Go est proposé au prix de 9,99 €/mois pendant 12 mois, puis 14,99 €/mois. En craquant pour cette offre de Noël, vous économisez 60€ la premiére année.

Ce forfait pas cher est sans engagement de durée, vous rester libre de résilier cette offre dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. Autre information, ce MVNO dispose d'un accord pour utiliser le réseau 4G de SFR.

Les services offerts avec ce forfait à tout petit prix

Avec ce forfait mobile 4G, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine. Par ailleurs, si vous prévoyez de voyager en Europe et DOM, vous pourrez emporter votre abonnement et l'utiliser aussi bien pour appeler que pour consulter l'internet mobile. L'opérateur offre en effet depuis ces destinations, les appels, SMS et MMS sans compter ainsi que 10Go de données mobiles.

Pour vous abonner, vous devez faire vite, cette promotion expire ce dimanche 12 décembre à 23h59.