Urgence de dernière minute ! Les forfaits mobiles B&You de Bouygues Telecom à prix cassés !

Il vous reste maintenant peu de temps pour profiter d'un forfait mobile B&You à prix cassé avec les promos incroyables de Bouygues Telecom, n'attendez plus ! Faites vite, vous n'avez que jusqu'au 14 décembre pour profiter de ces super bons plans.

Le mini forfait B&You à 4.99€ par mois

Bouygues Telecom propose une offre mobile B&You avec l'esentiel destinée aux petits budgets qui consomment peu d'internet mobile. Disponible jusqu'au 14 décembre au tarif canon de 4,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois sans condition de durée.

Avec cette offre sans engagement, l'opérateur octroie une petite enveloppe Web de 200 Mo et les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous pourrez aussi utiliser votre forfait mobile comme en France lors de vos séjours en Europe et DOM.

Le forfait B&You 40Go : l'offre star de Noël

Pour moins de 10€ par mois, Bouygues Telecom affiche une super offre de Noël avec 40Go et les communications illimitées. Ce bon plan est valable jusqu'au 14 décembre inclus. Le tarif de 9.99€ par mois proposé pour cet abonnement de téléphone est appliqué sans condition de durée.

En France métropolitaine, vous bénéficierez d'un quota de 40 Go pour l'internet mobile. L'opérateur vous offre l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans compter depuis la France métropolitaine et les DOM comme depuis l'Europe. Ce forfait mobile sans engagement comprend en plus 6 Go de data ainsi que des appels, SMS et MMS illimités depuis l'Union Européenne et DOM.

Les autres séries spéciales B&You pour encore plus de gigas !

L'opérateur met à disposition trois autres forfaits bénéficiant de plus de data toujours à prix avantageux et pas seulement la première année. Avec ces offres, vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités en France mais aussi depuis l'Europe et les DOM.

En matière d'internet, vous pouvez choisir parmi les offres suivantes :

70Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM à 12.99€/mois

utilisables depuis l'Europe et les DOM à 12.99€/mois 100Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM à 14,99€/mois

utilisables depuis l'Europe et les DOM à 14,99€/mois 130Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM à 18,99€/mois

Avec l'abonnement de téléphone B&You 130 Go, vous aurez aussi la possibilité de profiter de la 5G en ajoutant 6€ de plus par mois. Ce forfait 5G passe ainsi au prix de 24.99€ par mois jusqu'au 14 décembre inclus.