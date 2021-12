Dernières heures du RED DEAL : le Xiaomi Poco X3 Pro offert !

Vous êtes passé à côté de l'opération RED DEAL mise en avant par RED by SFR ? Il vous reste encore quelques heures pour en profiter ! En effet, l'offre promotionnelle "Xiaomi Poco X3 Pro + Forfait 100Go" est valable jusqu'à ce soir, 23h59 ! Venez la (re)découvrir dans cet article.

L'offre RED DEAL : le Xiaomi Poco X3 Pro offert

Si vous aviez envie de vous offrir un nouveau smartphone à petit prix, l'opération RED DEAL est alors une occasion à saisir ! En effet, RED by SFR vous permet d'acquérir gratuitement le Xiaomi Poco X3 Pro, d'une valeur de 249€, à la seule condition que vous souscriviez à son forfait 100Go - que nous vous détaillons en seconde partie.

Disponible encore jusqu'à minuit ce soir, le smartphone Xiaomi Poco X3 Pro pourra vous être expédié sous 24 à 48 heures et bénéficiera d'une garantie de 2 ans. Aussi, si vous sélectionnez l'option retrait en point relais, vous pourrez alors la livraison de votre nouveau smartphone sera offerte ! Doté d'un écran de 6,67 pouces, le smartphone - de coloris noir - dispose d'une capacité de stockage de 128Go pour vous permettre de stocker l'ensemble de vos documents et médias en toute sérénité, d'autant plus que vous aurez la possibilité d'ajouter une carte Micro SD. Enfin, cerise sur le gâteau, votre carte SIM vous coûtera seulement 1€, au lieu des 10€ généralement demandés.

Le forfait 100Go à 15€

Le forfait associé à l'offre RED DEAL n'est autre que le forfait 100Go à 15€ par mois. Pour profiter de cette offre, il vous faudra vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Avec ce forfait mobile, vous aurez la possibilité de vous connecter à hauteur de 100Go en France métropolitaine et de profiter de 15Go lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne et des départements d'outre-mer, mais également lors de vos séjours en Suisse et à Andorre !

Depuis l'ensemble de ces destinations, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer comme bon vous semble ! Notez que depuis la France métropolitaine, les conditions de communication se présentent comme suit :

appels illimités vers les numéros métropolitains, des DOM (hors Mayotte) et d'Amérique du Nord

SMS et MMS illimités vers les numéros métropolitains