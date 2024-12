Notre sélection des smartphones à petit prix du moment

Les trois smartphones présentent des designs distincts. Le Samsung Galaxy A16 5G adopte une esthétique épurée avec des capteurs photo minimalistes simplement posés sur la coque arrière. Chaque capteur est entouré d’un cercle, créant un look ordonné. Ses bords sont plats, mais ses coins restent arrondis, et il est disponible en gris, turquoise, et bleu nuit, avec une finition brillante. De son côté, le Google Pixel 7a affiche un design unique avec une barre horizontale qui traverse toute la largeur de l’appareil pour intégrer ses capteurs photo. Ce choix confère à ce modèle une identité visuelle marquée. Il est décliné en bleu, gris, corail et blanc, et bénéficie d’un cadre en verre.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mise sur des profils plats. Ses capteurs sont regroupés sur une plaque discrète au dos de l’appareil, reprenant la couleur principale du téléphone. Vous pouvez choisir entre les coloris noir, violet, et bleu.

En termes de dimensions, le Google Pixel 7a est le plus compact (152 mm de hauteur), tandis que le Samsung Galaxy A16 5G est le plus grand (164,4 mm). Côté poids, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est le plus léger avec 187 grammes, contre 200 grammes pour le Galaxy A16 5G. Concernant la résistance, le Pixel 7a se démarque avec une certification IP67, garantissant une immersion jusqu'à 1 mètre, tandis que les Galaxy A16 5G et Redmi Note 13 Pro 5G se contentent d’une certification IP54, limitée à la protection contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s’impose comme le plus puissant de cette sélection grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, épaulé par 8 ou 12 Go de RAM. Il offre également une capacité de stockage généreuse (256 ou 512 Go), mais ne permet pas d’ajouter une carte micro SD. Le Google Pixel 7a, équipé du Tensor G2 et de 8 Go de RAM, suit de près en termes de performances. Cependant, son stockage est limité à 128 Go sans option d’extension.

Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G, doté d’un Exynos 1330 avec 4 Go de RAM (extensibles virtuellement) et 128 Go de stockage, reste le moins puissant, bien qu’il soit le seul à accepter les cartes micro SD pour augmenter sa mémoire interne.

Pour les écrans, les différences sont tout aussi marquées. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G brille avec sa dalle AMOLED de 6,67 pouces offrant une résolution de 1220 x 2712 pixels, une luminosité maximale impressionnante de 1800 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ces atouts en font le meilleur écran de cette sélection.

Le Samsung Galaxy A16 5G propose également une dalle AMOLED, légèrement plus grande (6,7 pouces) et une résolution correcte (1080 x 2340 pixels), mais sa luminosité (800 cd/m²) et son rafraîchissement (90 Hz) sont inférieurs. Le Google Pixel 7a, avec son écran AMOLED de 6,1 pouces, offre une résolution de 1080 x 2400 pixels et une fréquence de 90 Hz. Bien que plus compact, il reste en retrait par rapport à son concurrent de chez Xiaomi.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G domine ici avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, associé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il propose une caméra de 16 MP.

Le Google Pixel 7a se distingue grâce à un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels qui fait également office de capteur macro. Il intègre également une caméra selfie de 13 mégapixels. Enfin, le Samsung Galaxy A16 5G se positionne en retrait avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Sa caméra selfie de 13 mégapixels est correcte, mais sans plus.

Côté connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G et intègrent des technologies modernes comme le NFC et le Bluetooth (5.2 pour le Xiaomi et le Pixel, 5.3 pour le Samsung). Cependant, seul le Redmi Note 13 Pro 5G dispose d’un émetteur infrarouge. Quant aux prises audio jack, elles ne sont disponibles que sur les Samsung et Xiaomi. Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran pour les Xiaomi et Pixel, mais placé sur le profil du Samsung.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Avec une batterie de 5100 mAh, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G devrait offrir la meilleure autonomie, suivi du Galaxy A16 5G (5000 mAh) et du Pixel 7a (4400 mAh). En revanche, le Xiaomi se distingue par une recharge ultra rapide à 67 W, bien au-dessus des 25 W du Samsung et des 20 W du Pixel. Le Pixel 7a est le seul modèle compatible avec la recharge sans fil (18 W).