Notre sélection des meilleurs smartphones du top 3 constructeur dans le monde

Les designs des modèles étudiés reflètent les spécificités de leurs constructeurs respectifs. Le Xiaomi 14 Ultra se distingue par ses capteurs intégrés dans un large cercle texturé au dos, apportant une allure unique et sophistiquée. À l’inverse, le Galaxy S24 Ultra mise sur un minimalisme épuré, avec des capteurs photo semblant simplement posés sur la coque arrière. Enfin, l’iPhone 16 Pro Max conserve l’esthétique des précédents modèles, avec ses capteurs inscrits dans un carré en haut à gauche. En termes de taille, l’iPhone 16 Pro Max est le plus grand (163 mm de hauteur), suivi du Galaxy S24 Ultra (162,3 mm), et du Xiaomi 14 Ultra (161,4 mm). Cependant, c'est le Xiaomi 14 Ultra qui est le plus épais (9,2 mm), tandis que l’iPhone 16 Pro Max affiche le profil le plus fin (8,25 mm). Concernant le poids, le Samsung Galaxy S24 Ultra est le plus lourd avec 232 g, contre 227 g pour l’iPhone et 220 g pour le Xiaomi.

Pour ce qui est des matériaux et des couleurs, le cadre en titane du Galaxy et de l’iPhone souligne leur robustesse. Côté coloris, le Xiaomi se décline en noir et blanc, le Galaxy en noir, gris, violet et ambre, tandis que l’iPhone propose des teintes noir, sable, blanc et naturel. Enfin, tous les modèles bénéficient de la certification IP68, garantissant leur résistance à l’eau et à la poussière. Toutefois, le Xiaomi se distingue par son dos texturé qui améliore la prise en main.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les processeurs utilisés dans ces smartphones placent chacun d’eux dans la catégorie des appareils les plus performants. Le Xiaomi 14 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra sont tous deux équipés du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tandis que l’iPhone 16 Pro Max bénéficie du nouveau Apple A18 Pro, réputé pour son efficacité énergétique et sa puissance. En termes de mémoire vive, le Xiaomi domine avec 16 Go de RAM, suivi du Samsung avec 12 Go, et de l’iPhone avec 8 Go. Pour le stockage, tous offrent des capacités allant de 256 Go à 1 To, bien que seul le Xiaomi se limite à 512 Go. Aucun de ces modèles ne permet d’étendre la mémoire via une carte micro SD.

L’affichage des trois smartphones repose sur des écrans AMOLED de haute qualité, mais les caractéristiques techniques varient. Le Galaxy S24 Ultra offre une dalle de 6,8 pouces avec une luminosité maximale de 2600 cd/m², surpassant celle du Xiaomi (6,73 pouces, 3000 cd/m²) et de l’iPhone (6,9 pouces, 2000 cd/m²). Tous trois partagent une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, garantissant une fluidité optimale.

Cependant, l’écran incurvé sur quatre côtés du Xiaomi, unique en son genre, et le traitement antireflet exceptionnel du Galaxy le placent légèrement devant pour ceux qui recherchent une expérience visuelle immersive. Le Xiaomi se démarque aussi par sa technologie de protection Xiaomi Shield Glass.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Galaxy S24 Ultra se distingue par son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, parfait pour des détails saisissants. Le Xiaomi 14 Ultra suit de près avec un capteur principal de 50 mégapixels, mais il bénéficie d’une optimisation signée Leica. Enfin, l’iPhone 16 Pro Max mise sur un capteur de 48 mégapixels, bien équilibré.

Pour les selfies, le Xiaomi propose un capteur de 32 mégapixels, largement supérieur aux 12 mégapixels des deux autres modèles. Ainsi, le Galaxy S24 Ultra s’impose pour la photographie professionnelle, tandis que le Xiaomi conviendra mieux aux amateurs de selfies détaillés.

Tous les modèles supportent la 5G, intègrent le Wi-Fi 6E ou 7, et sont équipés de haut-parleurs stéréo. Cependant, seul le Xiaomi dispose d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils. Les lecteurs d’empreintes digitales sont situés sous l’écran pour le Xiaomi et le Samsung, tandis que l’iPhone en est dépourvu, se fiant entièrement à Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Xiaomi 14 Ultra domine avec une capacité de batterie de 5300 mAh, suivi du Galaxy avec 5000 mAh, et de l’iPhone avec 4422 mAh. En théorie, le Xiaomi offre la meilleure autonomie, bien que cela dépende des usages. Côté recharge, il est aussi le plus rapide avec une charge filaire de 90 W et sans fil de 80 W. Le Galaxy et l’iPhone, bien qu'efficaces, se limitent respectivement à 45 W et 27 W.