Voici pourquoi ce smartphone Huawei est intéressant même sans Google

Lancé en France le 9 mai 2023, le Huawei P60 Pro était le modèle le plus haut de gamme de la marque à l'époque. Doté de finitions remarquables, de technologies de pointe et des performances au top, le smartphone a tout pour plaire.

Des performances de haut vol

Au niveau de ses performances pures, le Huawei P60 Pro n'a strictement rien à envier à ses concurrents. Il se distingue d'abord par un design remarquable, le plaçant parmi les modèles les plus élégants du marché.

Son écran offre une qualité visuelle de haut niveau grâce à une dalle AMOLED flexible à 120 Hz, assurant une excellente lisibilité.

Le Huawei P60 Pro fonctionne avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 version 4G. Il est accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 256 Go d’espace de stockage interne. Pour une utilisation quotidienne, les menus sont complètement fluides, permettant une expérience utilisateur parfaitement satisfaisante, en adéquation avec sa gamme.

Côté autonomie, le P60 Pro est équipé d’une batterie de 4815mAh. Couplée à une excellente efficacité énergétique, elle permet une utilisation de plus d'une journée et demie. Ajoutez à cela une charge rapide très performante, et vous obtenez un smartphone haut de gamme très intéressant.

Enfin, son étanchéité est un atout notable : certifié IP68, il peut rester immergé sous l'eau jusqu'à 1m de profondeur pendant 30 minutes et résiste à la poussière. Bref, il s'agit d'un smartphone haut de gamme dont vous ne pourrez pas être déçu.

Comment Huawei compense Google

Comme pour les autres smartphones de la marque, le P60 Pro fonctionne sous Android Open Source, mais sans accès aux services Google. Pour répondre à cette contrainte imposée par l'embargo américain, le smartphone intègre la surcouche EMUI 13.0, une innovation qui permet à Huawei de proposer les mêmes services que ses concurrents.

L'absence des services Google signifie que le Google Play Store n'est pas accessible nativement, ce qui rend impossible le téléchargement direct des nombreuses applications qu’il propose. Pour contourner cette limitation, Huawei met à disposition son propre magasin d'applications, l’AppGallery. Ce dernier offre un large choix d’applications, et Huawei a considérablement enrichi son catalogue ces dernières années, notamment en mettant l’accent sur les services locaux.

Plus simplement, si vous êtes intéressé par le modèle Huawei mais que vous craignez de ne pas vous en sortir sans vos outils Google, il est tout à fait possible de les retrouver par des moyens alternatifs. Vous pouvez toujours installer Gmail, YouTube ou Drive via un autre moteur de recherche disponible sur Huawei. En somme, les outils Google ne sont simplement pas intégrés nativement, comme sur un Samsung, et nécessitent un peu de paramétrage au début.

Un haut de gamme très abordable

Le Huawei P60 Pro est vendu à seulement 695€ sur Amazon, pour un prix d'origine à partir de 1199€, soit une remise de 42%.

Pour un smartphone de ce niveau, ce prix est particulièrement attractif et compétitif. De quoi compenser largement les limitations imposées par l'embargo américain. En résumé, si ce qui vous intéresse, c'est une excellente performance combinée à un bon rapport qualité/prix, vous feriez bien de donner sa chance au Huawei P60 Pro.