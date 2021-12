Un pack Spécial Noël à prix cassé avec le Xiaomi 11 Lite 5G et des écouteurs sans fils

A quelques jours de Noël, l’enseigne Boulanger propose un pack cadeau intéressant à glisser sous le sapin de Noël. Il s'agit en effet d'un Xiaomi 11 Lite 5G NE accompagné d'une paire d'écouteurs sans fils à prix cassé. Découvrez-vite ce bon plan exceptionnel !

Idée cadeau de dernière minute : le Xiaomi 11 Lite 5G NE en pack

Il n'est pas trop tard pour offrir un Smartphone à un proche à Noël. Ce bon plan Fnac avec un pack comprenant un Xiaomi 11 Lite 5G NE et des écouteurs sans fil à prix cassé vous sera livré avant Noël, en l'achetant dès aujourd'hui sur le site de l'enseigne.

Ce duo est proposé au prix exceptionnel de 369€ au lieu de 449€ soit une belle économie de 80€. En plus de ce prix cadeau, bénéficiez d'une offre de remboursement de 50€ par le constructeur.

Les écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 inlcus dans le pack offrent une qualité de son exceptionnelle et une expérience d’appel agréableL La valeur de cet accessoire est de 39.99€.

Un Smartphone performant à prix abordable

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est équipé d'un écran Amoled de 6.55 pouces avec une résolution Full HD+ et qui rafraichi à 90 Hz. Sa puce Snapdragon 778G est épaulée par 6Go de RAM et 128Go d'espace de stockage. D'un point de vue réseau et connectivité, le mobile est équipé de la 5G ainsi que du Wi-Fi 6. L'appareil utilise Android 11. D'un point de vue de l'endurance, ce smartphone est doté d'une batterie d'une capacité de 4 250 mAh avec charge rapide (33 W).

Au niveau de la photo, le Mi 11 Lite 5G embarque quatre modules photos, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 64 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière a pour sa part 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Concernant le dernier objectif arrière, il possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise par 16 Mpx de résolution. Par le biais de cet appareil, vous pourrez capturer des clips vidéo en 4K@60 IPS.