Alerte ! La promo forfait Free Mobile 80Go expire dans quelques heures !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour un nouveau forfait mobile, la promotion mise en avant par l'opérateur Free Mobile devrait vous intéresser... Valable encore quelques heures, sans engagement, avec 80Go d'internet, découvrez dans cet article la série Free à 10,99€ par mois !

Free Mobile et son offre promotionnelle

L'opérateur a mis en avant depuis un certain temps déjà une nouvelle série Free proposant 80Go d'internet en France pour la somme de 10,99€ par mois. Celle-ci est encore valable jusqu'à ce soir, 23h59, et sera accessible si vous n'avez pas été abonné à un forfait Free au cours des 30 derniers jours.

Celles et ceux qui ne connaissent pas le principe des séries de Free Mobile, le principe est simple. Vous bénéficiez d'un tarif préférentiel pendant 1 an puis la série Free évolue automatiquement vers le forfait Free 5G dont le tarif s'élève à 19,99€ par mois. Ce changement de forfait s'accompagne de nombreuses garanties supplémentaires telles qu'une enveloppe data plus conséquente, voire illimitée, en France comme à l'étranger, une liste de pays plus exhaustive depuis lesquels vous pourrez vous connecter et communiquer sans compter ou encore l'accès gratuit au service Free Ligue 1 !

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre série Free (comme le forfait Free 5G) à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Les garanties de la série Free

La série vous permettra de surfer sur le net en toute sérénité depuis la France grâce au Free WiFi illimité ainsi qu'aux 80Go fournis par l'opérateur ! De plus, lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, vous aurez l'opportunité de rester connecté en utilisant les 10Go prévus à cet effet.

Aussi, avec ce forfait pas cher 80Go, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en France métropolitaine, mais également depuis l'Europe et les DOM ! Plus précisément depuis cette première destination, les conditions de communication se présentent comme suit :