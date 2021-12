Huawei P50 Pocket, le nouveau smartphone pliable de Huawei se dévoile

Cette fin d’année 2021 semble placée sous le signe du pliant chez les constructeurs de smartphones. En effet, tandis que Honor annonce la sortie imminente de son Honor Magic V, son ancienne maison-mère dévoile, de son côté, les caractéristiques de son Huawei P50 Pocket. Adoptant un style similaire au Galaxy Z Flip 3, ce nouveau modèle compte bien concurrencer l’un des best-sellers de Samsung pour le compte de cette année 2021.

Huawei P50 Pocket : un format à clapet avec un petit écran circulaire

Si Huawei n’en est pas à son premier smartphone pliable, le P50 Pocket adopte un format différent de celui de ses prédécesseurs sur cette niche. En effet, tandis que les Huawei Mate X se déplient et se replient pour passer d’un smartphone courant à une tablette, et inversement, le Huawei P50 Pocket opte plutôt pour un design similaire à celui des Galaxy Z Flip de Samsung. Il se présente donc sous la forme d’un smartphone à clapet qui se déplie.

Déplié, l’appareil arbore un écran OLED Full HD+ de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quand on le plie, le P50 Pocket perd la moitié de sa hauteur et propose un affichage d’appoint sur un petit écran circulaire tactile de 1,04 pouce. Rafraîchi à 60 Hz, ce petit écran OLED possède une définition de 340 x 340 pixels et sert à l’affichage de diverses notifications, des infos GPS ou encore pour la prise de photos.

Les autres caractéristiques techniques du Huawei P50 Pocket

Pour animer ce smartphone pliant, Huawei a opté pour une puce Snapdragon 888 couplée à 8 ou 12 Go de RAM. Pour ce qui est de la capacité de stockage, le choix est offert entre 256 Go et 512 Go de mémoire interne, avec une possibilité d’extension via nano-SD. Quant à l’autonomie du téléphone, elle est assurée par une batterie de 4000 mAh compatible avec la technologie de charge rapide à 40 Watts.

Pour la photo, le Huawei P50 Pocket dispose d’un capteur principal de 40 mégapixels, associé à un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu’à un capteur de 32 mégapixels spécialement dédié pour optimiser la luminosité et le rendu des images. Un capteur frontal de 10,7 mégapixels assure la prise des selfies.

Pas de 5G ni de services Google

En dépit de ses nombreux atouts, le P50 Pocket de Huawei doit tout de même composer avec deux handicaps majeure : l’absence de la 5G et des services Google.

Si le choix d’un modèle limité à la 4G est assez surprenant, l’absence de la suite Google était prévisible, le géant chinois étant toujours sous le coup des sanctions américaines. Ce dernier ne compte toutefois pas se laisser aller pour si peu. Comme tous ses derniers produits, le Huawei Pocket P50 embarque en effet Harmony 0S 2.0, le système d’exploitation maison de Huawei.

Le Huawei P50 Pocket : réservé à la Chine ?

Déjà commercialisé sur le marché chinois, le Huawei P50 Pocket y coûte entre 1 240 et 1525 euros environ. Malheureusement, la marque n’a pas encore évoqué l’éventualité d’une commercialisation en dehors des frontières chinoises. L’on ne devrait donc pas le voir arriver sur le marché français de sitôt.