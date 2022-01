Samsung Galaxy S21 FE : offre de lancement exceptionnelle avec un cadeau d’une valeur de 150€ offert

Depuis le temps que l’on entend parler du Samsung Galaxy S21 FE 5G, il est enfin disponible en boutique. Pour fêter son lancement, le constructeur Samsung propose une très belle offre de lancement. Entre le 4 et le 8 janvier, recevez un cadeau d’une valeur de 150€ pour l’achat d’un S21 FE sur le site de Samsung.

Pour son lancement, une offre exceptionnelle pour l’achat d’un Samsung Galaxy S21 FE

Le tant attendu Samsung Galaxy S21 FE 5G a été officialisé par Samsung ce jour et est enfin disponible à l’achat. Beaucoup de ses caractéristiques techniques avaient déjà fuité ainsi que son design. Mais il est enfin là pour le plus grand plaisir des aficionados de Samsung. Pour fêter l’événement qui marque cette nouvelle année 2022, du 4 au 8 janvier, le constructeur offre pour tout achat d’un S21 FE, une paire de Galaxy Buds2 d’une valeur de 149.99€. Vous pouvez même choisir la couleur de vos écouteurs sans fil. Attention, les stocks sont limités !

Le Galaxy S21 FE est disponible à partir de 759€. En choisissant d’acheter votre smartphone sur le site de Samsung, bénéficiez de nombreux autres avantages comme :

Une paire de Galaxy Buds2 d'une valeur de 149.99€ offerte

Un bonus reprise allant jusqu’à 170€ sur votre ancien smartphone

Un paiement en 3 ou 4 fois sans frais

Une livraison gratuite et rapide à domicile

Réalisez votre achat en toute sécurité et en toute sérénité.

Les caractéristiques du tout nouveau Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE est proposé à l'achat en quatre couleurs différentes (olive, lavande, noir et blanc). Il a un poids de 176 g et a pour dimensions 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il peut résister à la poussière et ne craint pas l'eau. Sur le plan des connecteurs, il inclut un port USB Type-C 2.0. Au niveau de l'affichage, l'écran du Galaxy S21 FE, smartphone de Samsung, est doté d'une dalle AMOLED avec 6,40 pouces de diagonale, une définition de 2340 X 1080 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il est équipé d’un des SoC le plus puissant du marché actuellement à savoir le Snapdragon 888 épaulé par une RAM de 6 Go. L'appareil propose un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Du côté connectivité et réseau, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 6. Le mobile fonctionne sous la version Android 11. Pour charger votre mobile à tout moment, ce smartphone est doté d'une charge rapide de 25 W et de la charge sans fil. La batterie de ce smartphone est équipée de 4 500 mAh de capacité.

Voici quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21 FE, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède quant à lui une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du dernier objectif arrière, il se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l’objectif avant intègre une résolution de 32 Mpx. Enregistrez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique.