Le Samsung Galaxy S21 FE 5G est désormais officiel, toutes les caractéristiques, le design et les prix

Après plusieurs mois d'attente et de rumeurs en tout genre, Samsung a enfin dévoilé officiellement les caractéristiques techniques et physiques du Galaxy S21 FE 5G. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est le mobile qui a été le plus suivi de l’année 2021 notamment à cause de son arrivée potentielle sur le marché avant l’été puis finalement repoussée. Une annonce était prévue courant octobre mais également reportée pour être programmée le 4 janvier en marge du salon Consumer Electronic Show de Las Vegas, théâtre des dernières innovations technologiques de l’industrie de l’électronique grand public.

Le design attendu

Commençons par l’aspect extérieur du Samsung Galaxy S21 FE 5G. Sans surprise, le constructeur le propose en 4 coloris : olive, lavande, noir ou blanc, comme cela avait été révélé lors de la publication d’une image marketing montrant les combinés. Ils arrivent donc avec des couleurs qui sont parfaitement harmonisées avec les nouveaux écouteurs de la marque, les Samsung Galaxy Buds 2. D’ailleurs, malin, le fabricant propose une paire d’écouteurs Galaxy Buds 2 pour tout achat d’un Galaxy S21 FE 5G comme offre de lancement.

Le design est conforme aux attentes et aux différentes images que l’on a pu voir sur la toile ces derniers mois. Le bloc optique reprend les lignes des autres membres de la série S21. Les finitions sont également similaires.

Les caractéristiques techniques du Galaxy S21 FE 5G

Techniquement, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 de l’année dernière plutôt performante et associée à 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration. La version 6 Go est accompagnée d’une capacité de 128 Go alors que le modèle embarquant 8 Go profite d’une mémoire interne de 256 Go. Malheureusement, aucun des deux ne peut supporter de carte mémoire.

La partie photo est identique à celle de la série S21. Il y a donc trois capteurs avec deux modules de 12 mégapixels chacun. Le premier est doté de la technologie dual pixel pour obtenir un maximum de luminosité dans l’obscurité tandis que le deuxième est dédié aux prises de vue en mode grand-angle. Il y a également un dernier objectif de 8 mégapixels qui joue le rôle de téléobjectif capable de zoomer optiquement en 3x. Comme les S21, il profite des modes Portrait et Vloger avec double caméra enregistrable pour se filmer pendant qu’une scène se déroule devant l’appareil.

Une fiche et des prix qui se confirment

L’écran du Samsung Galaxy S21 FE 5G est de type AMOLED s’étirant sur 6,4 pouces, comme prévu avec une protection Corning Gorilla Glass 7 et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil contient une batterie d’une capacité de 4500 mAh capable de supporter la charge 25 watts en mode filaire. Notez la possibilité de charger sans fil à 15 watts et de charge inversée (que Samsung appelle la fonction de partage d’énergie). Par contre, comme les autres mobiles de la série S21, le S21 FE 5G ne propose pas de bloc d’alimentation dans la boîte. Il faut faire avec un précédent. Enfin, notez sa certification IP68 ce qui le rend totalement étanche à la poussière et à l’eau douce.

Comme cela était pressenti, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 FE 5G est proposé en précommande pour un prix de 759 € en version 6+128 Go et à 829 € pour le modèle 8+256 Go avec une paire d’écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 offerte jusqu’au 11 janvier.