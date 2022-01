Forfait mobile : les nouvelles promos du jour à prix cassés !

Aujourd'hui, Free Mobile et les MVNO Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Prixtel ont lancé de nouvelles promos à ne pas laisser passer pour bien démarrer 2022. Au programme, ce sont quatre forfaits illimités sans engagement incluant entre 40Go et 100Go de 4G à partir de 6.99€ par mois !

TOP affaire du jour : l'offre 80Go à 6.99€ par mois de Prixtel

L'opérateur Prixtel a décidé de prolonger aujourd'hui sa promo Le grand jusqu'au 11 janvier inclus. Avec ce super forfait de téléphone, une couverture mobile de 80Go vous est offerte en 4G sur le réseau SFR. Cette offre est disponible au tarif mini de 6,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le prix habituel de 12,99 €/mois.

Ce forfait sans engagement inclut en plus des 80Go, une enveloppe web de 15 Go de data à utiliser lors de vos déplacements en Europe et DOM. Si vous choisissez cette offre mobile, vous pourrez en plus appeler et envoyer des SMS/MMS sans compter dans la métropole, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'Union européenne.

Free Mobile : nouvelle série limitée avec 70Go à 10,99€/mois

La nouvelle série limitée Free Mobile lancée ce mercredi 5 janvier est disponible jusqu'au 9 janvier. Le quatrième opérateur vous offre une jolie enveloppe Web de 70 Go au prix extraordinaire de 10,99 €/mois, puis passage au forfait Free 150Go à 19,99 €/mois au bout de 12 mois.

En vous décidant pour ce forfait Free Mobile, vous bénéficierez de 70 Go de data dans la métropole. Ses 10 Go de data depuis les Outre-Mer et depuis toute l'Union européenne vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité dans ces zones. De plus, avec ses appels, SMS et MMS illimités, cet abonnement de téléphone illimité ne manquera pas de vous séduire.

La 4G en promo chez Cdiscount Mobile !

L'opérateur Cdiscount Mobile affiche une nouvelle Série Limitée avec 40Go de 4G. Cet abonnement est proposé au super tarif de 9,99 €/mois sans condition de durée : pas de prix qui double au bout de quelques mois !

En craquant pour cette super promo, vous bénéficierez de 40 Go de 4G ainsi que 10 Go de données mobiles depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. Si cet abonnement de téléphone sans engagement vous séduit, vous pourrez profiter aussi d'appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE.

100Go de 4G à 9,99 €/mois : le nouveau forfait signé NRJMobile !

NRJMobile a encore une fois frappé fort avec sa nouvelle promo. Jusqu'au 11 janvier, l'abonnement 100 Go en série limitée vous est offert au très bon tarif de 9,99 €/mois pendant 12 mois, puis à 19,99 €/mois.

Avec ses 100 Go de data, ce forfait 4G devrait vous séduire. Cette offre mobile sans engagement comprend en plus 13 Go de data en Europe et DOM. Par ailleurs, si cet abonnement illimité vous séduit, vous aurez tout le loisir d'appeler et d'envoyer des SMS/MMS en illimité en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer et depuis l'UE.