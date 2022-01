iPhone 12 : achetez-le au meilleur prix en promotion à -19% dès maintenant !

Après la sortie de l’iPhone 13 d’Apple en septembre dernier, l’iPhone 12 connaît une jolie baisse de prix. Envie de la qualité Apple mais sans dépenser trop ? Découvrez notre bon plan du jour pour profiter d’une réduction immédiate de -19% et recevoir en plus 92.28€ ! On vous explique tout dans cet article.

L’iPhone 12 est moins cher grâce à une promotion de -19% chez Rakuten

Envie de réaliser votre rêve et d’avoir entre les mains un smartphone d’Apple ? Ce bon plan concernant l’iPhone 12 ne pourra que vous plaire ! En effet, le célèbre iPhone 12 est en promotion chez Rakuten aujourd’hui. Après une réduction immédiate de -19%, son prix chute de 959€ à 769€ seulement ! Après avoir jeter un œil chez ses concurrents, c’est bien Rakuten qui le propose au meilleur prix aujourd’hui. Il s’agit de la version noire de l’iPhone et d’une version avec 128 Go d’espace de stockage.

En plus d’un tarif très bas sur cet iPhone, Rakuten vous offre 92.28€ sur votre cagnotte que vous pourrez dépenser lors de votre prochain achat sur l’ensemble du site. De quoi vous faire plaisir une deuxième fois à petit prix.

Choisir le site très reconnu du Rakuten pour votre achat, c’est aussi profiter de nombreux avantages comme un paiement en plusieurs fois à partir de 43.82€ mois, une livraison rapide sous 7 jours ainsi que la sécurité avec l’assurance d’être satisfait ou remboursé en cas de problème.

iPhone 12 : la performance et la qualité à prix canon

En lisant notre test de l'iPhone 12 vous saurez tout de ce smartphone Apple. En attendant, voici ses caractéristiques principales. Il pèse 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Sur le plan de la connectique, il comprend un port Lightening 3.1. Vous pourrez utiliser les cartes nano SIM sur votre appareil. L'iPhone 12 est un smartphone doté d'un écran OLED de 6,10 pouces de diagonale, d'une définition de 2532 X 1170 px et de 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

Sa puce A14 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go et d’un espace de stockage de 128 Go en ce qui concerne la version disponible en promotion à 769€ chez Rakuten. Cette puce est équipée d'un processeur 6 cœurs. Quant au réseau et à la connectivité, l'appareil a la 5G ainsi que le wifi Wi‑Fi 6. Le mobile tourne sous la version IOS 14. Sa batterie possède une capacité de 2 942 mAh. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide 18 W.

Côté photo, son appareil est équipé de trois objectifs, deux modules arrière et un à l'avant pour prendre des selfies réussis. L'objectif principal intègre 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.6. Pour ce qui est du second objectif arrière, il se caractérise par une résolution de 12 Mpx et par une ouverture relative de f/2,4. L'objectif frontal est doté, lui, d'une résolution de 12 Mpx. Par le biais de ce mobile, vous pourrez réaliser vos vidéos en 4K HDR Dolby Vision. Cet appareil possède un stabilisateur optique.