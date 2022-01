Fin des promotions B&You chez Bouygues Telecom !

Dernières heures pour profiter des promotions B&You mises en avant par Bouygues Telecom à l'occasion des soldes du début d'année 2022 ! De 200Mo à 200Go à moins de 15€, des prix préférentiels valables sans condition de durée, forfaits sans engagement... On vous les présente dans cet article !

Bouygues Telecom : ses forfaits B&You en promotion jusqu’à ce soir

L'opérateur avait lancé la semaine dernière quatre nouvelles offres promotionnelles avec de 200Mo à 200Go d'internet pour permettre à toutes et tous de trouver son forfait idéal, qu'il s'agisse du prix ou de la data ! Les tarifs préférentiels proposés sont en plus valables sans condition de durée, mais pour en profiter, il vous faudra vous décider avant ce soir minuit !

Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces offres B&You dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge. L'opérateur propose également des options sans engagement et payantes, afin d'ajuster votre forfait à vos besoins et envies du moment. Ainsi, vous pourrez ajouter l'option B.tv pour 6€ par mois ou encore l'option onoff (deux numéros avec un seul forfait) pour 3€ par mois supplémentaires.

De 200Mo à 200Go dès 4,99€

Les quatre offres mobiles B&You vous proposent l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans compter depuis la France métropolitaine comme depuis l'Europe et les DOM. De plus, sachez que vos appels et SMS émis depuis cette première destination en direction des numéros des départements d'outre-mer bénéficieront aussi de l'illimité !

Idéal pour les petits budgets, le forfait 200Mo est à 4,99€ par mois et vous offre 200Mo avec lesquels vous pourrez vous connecter partout en Europe. Ce forfait vous permet en plus de profiter gratuitement du service B.tv, dont l'usage pourra être illimité grâce au WiFi.

Si vous préférez disposer de plus de data, vous avez le choix parmi les forfaits B&You suivants :