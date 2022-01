Xiaomi 11 Lite 5G NE : son prix chute de 100€ pendant les soldes et passe sous la barre des 300€

Encore un bon plan Xiaomi pendant les soldes d’hiver ! Les bonnes affaires ne cessent d’éclore depuis quelques jours. Pour un smartphone à moins de 300€, nous vous conseillons de vous intéresser au Xiaomi 11 Lite 5G NE. Deux remises cumulables font chuter son prix de 100€. C’est assez incroyable pour être relevé ! On vous explique tout en détail.

Xiaomi 11 Lite 5G NE : en promotion, il est disponible à moins de 300€

Hier, nous vous présentions une promotion concernant le Samsung Galaxy A32 qui est disponible en soldes à 314€ seulement. Mais aujourd’hui pour 299€ seulement, vous pouvez vous offrir un smartphone Xiaomi tout aussi performant. Vous avez donc le choix entre deux modèles vraiment pas chers ! Grâce à une double promotion, le prix du Xiaomi 11 Lite 5G NE chute de 100€. On vous explique tout de suite comment profiter de ce prix incroyable !

Chez Boulanger, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est, dans un premier temps, affiché à 349€ au lieu de 299€. Faites ainsi une économie immédiate de 50€ sur votre achat, soit -12% de réduction. Mais le bon plan ne s’arrête pas là, car le constructeur Xiaomi vous propose en plus un remboursement différé de 50€ supplémentaire. Votre smartphone Xiaomi ne vous coûtera que 299€ au final. Pour bénéficier du remboursement, il vous suffit simplement de remplir le bon que vous trouverez sur le site de Boulanger. Quelques semaines suffiront pour recevoir votre remboursement directement sur votre compte bancaire.

Xiaomi 11 Lite 5G NE : compatible 5G, léger et performant

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE en promotion se décline en quatre couleurs différentes : noir, blanc, bleu et rose. Il pèse 158 g et a pour dimensions 160,53 x 75,73 x 6,81 mm. Pour ce qui est de la connectique, il est doté d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil est double SIM. Le 11 Lite 5G NE, smartphone de Xiaomi, est équipé d'un écran AMOLED DotDisplay d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, de 6,55 pouces de diagonale et de 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Sa puce Qualcomm Snapdragon 778G est appuyée par une RAM de 6 Go et d'un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Sur le plan du réseau et de la connectivité, le mobile propose la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 6. L'appareil utilise la version Android 11. Côté autonomie, ce smartphone est équipé d'une batterie d'une capacité de 4 250 mAh. Pour charger votre portable en un rien de temps, ce smartphone dispose d'une charge rapide de 33 W.

Voilà quelques informations qui intéresseront les amateurs de photo : quatre modules photos sont présents sur le 11 Lite 5G NE, trois à l'arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté de 64 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.79. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise, lui, par 20 Mpx de résolution. Grâce à cet appareil, filmez vos vidéos en 4K. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.