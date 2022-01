Bon plan smartphone : le Samsung Galaxy A32 est en promotion pendant les soldes

Envie d’un nouveau smartphone pas cher ? Bonne nouvelle car pendant les soldes 2022, le très abordable Samsung Galaxy A32 est encore moins cher que d’habitude. Vous le trouverez en promotion sur le site de Rakuten en ce moment même. Découvrez vite à quel prix vous allez pouvoir acheter votre nouveau smartphone Samsung !

Samsung Galaxy A32 5G : il est en promotion chez Rakuten

Vous n’avez pas encore profité des soldes 2022 pour changer de smartphone sans vous ruiner ? Ce n’est pas un problème car les soldes sont toujours d’actualité et il est encore temps de bénéficier de promotion incroyable sur les smartphones Samsung. Le très abordable Samsung Galaxy A32 5G voit son prix chuter de 4% sur le site de Rakuten. Vous pouvez l’acheter dès maintenant à 314€ au lieu de 329€. Cette deuxième démarque est vraiment une bénédiction !

En achetant votre Samsung Galaxy A32 5G neuf chez Rakuten, recevez en plus de 15.70€. Cette jolie somme cadeau sera ajoutée à votre cagnotte. Elle pourra être utilisée lors de votre prochain achat quel que soit le produit choisi sur le site de Rakuten. La livraison gratuite et rapide vous sera également accessible. Vous pourrez n’être que satisfait de ce Samsung qui est l’un des fleurons de la marque dans une gamme de prix de 300€.

Le Samsung Galaxy A32 5G : un rapport qualité prix imbattable

Nous avons eu l’occasion de tester le Samsung Galaxy A32 5G. Le modèle en promotion est de couleur noire. Il a un poids de 205 g et a pour dimensions 164.2 x 76.1 x 9.1 mm. Du côté de la connectique, il inclut un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être utilisées. L'écran LCD du smartphone Galaxy A32 5G est doté d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 6,50 pouces de diagonale et de 1600 X 720 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Côté photo, cinq modules sont présents sur le Galaxy A32 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal possède une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Pour sa part, le deuxième objectif arrière se caractérise par 8 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 5 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le dernier objectif arrière, il intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Le seul objectif avant propose quant à lui une résolution de 13 Mpx. Par le biais de ce mobile, éditez ou lisez vos clips vidéo en 4K@30fps et 1080p@30/120fps. Cet appareil embarque un stabilisateur optique.

Sa puce Mediatek Dimensity 720 est épaulée par une RAM de 4 Go et un espace de stockage de 256 Go. Ce SoC est aussi équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. D'un point de vue de la connectivité et du réseau, le portable propose la 5G. Le mobile utilise la version Android 11. Pour charger votre mobile en un rien de temps, ce smartphone est équipé de la charge rapide 15 W. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité.