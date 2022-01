Forfaits mobiles à 10€ chez les opérateurs Free Mobile, SOSH, Bouygues Telecom et RED by SFR !

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour votre nouveau forfait mobile ? Ça tombe bien, chez les opérateurs Free Mobile, SOSH, Bouygues Telecom et RED by SFR, vous pouvez encore profiter des offres promotionnelles sur leur forfait sans engagement à 10,99€ maximum ! Découvrez-les vite dans cet article.

La série Free 80Go de Free Mobile

Chez Free Mobile, vous pouvez - jusqu'au 1er février inclus - souscrire à sa série Free vous proposant 80Go d'internet pour 10,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au-delà de ce délai, votre série Free évoluera vers le forfait Free 5G* au prix mensuel de 19,99€.

La série Free vous permettra de surfer sur le net autant que vous le souhaitez depuis la Métropole grâce au Free WiFi illimité en plus des 80Go fournis. Lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe et les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 8Go. Bien entendu, vous bénéficierez de l'illimité pour communiquer partout en Europe. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos messages comme suit :

appels illimités vers la Métropole et les DOM, hors Mayotte

SMS illimités vers la Métropole et les DOM

MMS illimités vers la Métropole

* avec de nombreuses garanties supplémentaires, n'hésitez pas à vous renseigner

La série limitée 20Go de Sosh

Du côté de l'opérateur Sosh, la série limitée 20Go à 9,99€ par mois sans condition de durée est encore disponible, mais seulement jusqu'à demain - lundi 31 janvier, 9h00 !

Avec cette série limitée, vous disposerez de 20Go depuis la France métropolitaine ainsi que de 10Go afin de rester connecté lors de vos séjours au sein des pays européens et des départements d'outre-mer. Vos communications profiteront de l'illimité où que vous soyez dans l'Union européenne. De même, depuis la Métropole, vos appels/SMS/MMS pourront être illimités vers l'ensemble des DOM !

Les forfaits 100Go de Bouygues Telecom et RED by SFR

Les deux offres mobiles sans engagement proposées par Bouygues Telecom et RED by SFR sont similaires. La série spéciale B&You est valable jusqu'à ce soir, 23h59 ! Quelques heures supplémentaires sont offertes par RED by SFR pour souscrire à son forfait RED 100Go. Notez que les tarifs attractifs de ces deux forfaits resteront valables même au-delà de la première année d'abonnement !

La série spéciale B&You à 9,99€ par mois vous procure 100Go en France métropolitaine, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez communiquer comme bon vous semble partout en Europe et depuis la Métropole, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS de manière illimitée vers les DOM.

Le forfait RED coûte la somme de 10€ par mois et vous offre 100Go en France ainsi que 14Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM. Depuis l'ensemble de ces destinations, vous apprécierez l'illimité pour communiquer. L'opérateur vous permet d'utiliser cet avantage également pour les appels émis depuis la Métropole vers les DOM (hors Mayotte).