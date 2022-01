Honor 50 Lite : à prix canon et 50€ moins cher pendant les soldes

Les soldes d’hiver continuent avec leur lot de surprises et de promotions sur les smartphones. C’est au tour du tout nouveau Honor 50 Lite de voir son prix chuter chez Amazon. Avec une remise immédiate de 50€, il passe sous la barre fatidique des 250€. Ce smartphone récent avec un aussi bon rapport qualité prix mérite que l’on s’intéresse à lui !

L’Honor 50 Lite est en soldes à moins de 250€ chez Amazon

Nous vous avons présenté hier une promotion incroyable qui fait chuter le prix de l’Oppo Reno6 Pro de 150€. Mais pour se l’offrir, il fait tout de même avoir un budget de 650€. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone plus abordable, la promotion concernant l’Honor 50 Lite devrait vous intéresser. Grâce à réduction de -17% découverte sur le site d’Amazon, vous pourrez vous l’offrir pour moins de 250€. Vous pouvez remercier Honor directement pour ce prix si bas, car c’est bien sur la boutique Honor d’Amazon que vous pouvez acheter l’Honor 50 Lite à 249.99€ seulement !

En ce moment, une remise immédiate de 50€ vous est proposée. Ce smartphone débloqué et neuf fera votre plus grand bonheur. Si besoin, un paiement en plusieurs fois sans frais est possible. Vous trouverez toutes les modalités sur le site d’Amazon. La livraison et les retours sont gratuits. Vous ne prenez aucun risque et pouvez réaliser votre achat en toute sérénité. On ne connaît pas la date de fin de cette promotion mais elle devrait être très proche, alors n’hésitez pas trop longtemps.

Les caractéristiques clés de l'Honor 50 Lite

L'Honor 50 Lite proposé en promotion chez Amazon est de couleur bleue. Il a un poids de 192 g et mesure 161,8 x 74,7 x 8,5 mm. Du point de vue de la connectique, il comprend un port jack et un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. L'écran LCD de l'Honor 50 Lite, smartphone de Honor, possède 2376 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. À noter que l'écran est également doté d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier.

Les amateurs de photo apprécieront que l'Honor 50 Lite embarque cinq modules photos, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière se caractérise pour sa part par une résolution de 8 Mpx et par une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le troisième objectif arrière est doté de 2 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose, lui, 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. En ce qui concerne l'objectif avant, il a une résolution de 16 Mpx. Du côté des clips vidéo, le portable peut enregistrer en 1080p.

Sa puce Snapdragon 662 est épaulée par une RAM de 6 Go et une mémoire interne de 128 Go. Cette puce est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Concernant le réseau et la connectivité, l'appareil est doté de la 4G ainsi que du wifi Wi-Fi 5 (ac). La version Android 11 est installée sur le mobile. Sa batterie d'une capacité de 4 300 mAh se recharge avec la charge rapide 66 W.