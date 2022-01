Oppo Reno6 Pro : son prix en baisse de 150€ pendant les soldes

Le dernier smartphone premium d’Oppo, le Reno6 Pro, est à prix canon pendant les soldes ! Il est beaucoup moins cher grâce à une remise immédiate de 150€ proposée par l’opérateur RED by SFR. Cette promotion est ouverte à tous même si vous n’êtes pas client RED. Découvrez comment en profiter dès maintenant !

L’Oppo Reno6 Pro est à prix cassé chez RED by SFR

Envie d’un smartphone haut de gamme aussi performant qu’un iPhone 13 ? Hier, nous vous parlions de la promotion exceptionnelle concernant le Samsung Galaxy S21 mais aujourd’hui c’est au tour de l’Oppo Reno6 Pro d’être à prix cassé. Le dernier fleuron de la marque Oppo est en soldes chez RED by SFR. Vous pouvez profiter d’une remise immédiate de 150€ pour l’achat de ce modèle. Son prix chute ainsi de 799€ à 649€ seulement !

Chez l’opérateur RED by SFR vous pouvez acheter un smartphone Oppo seul, sans avoir besoin de souscrire à un forfait mobile. Vous n’êtes pas non plus obligé d’être déjà client de l’opérateur. Cette promotion incroyable est ouverte à tous. Votre Oppo Reno6 Pro sera bien entendu débloqué et pourra être utilisé avec la carte SIM de n’importe quel autre opérateur.

Oppo Reno6 Pro : un smartphone haut de gamme en soldes à 649€ seulement

Deux coloris, gris et bleu, sont proposés pour l’Oppo Reno6 Pro qui est en soldes chez RED. Il a un poids de 188 g et a pour dimensions 160,8 x 72,5 x 7,99 mm. Pour ce qui est des connecteurs, il dispose d'un port USB Type-C 2.0. L'appareil intègre des emplacements pour les cartes nano SIM. Au niveau de l'écran, le Reno6 Pro est doté d'une dalle Amoled avec 6,55 pouces de diagonale, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est aussi enrichi de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller.

Cinq modules photos sont présents sur le Reno6 Pro, quatre modules arrière et un module frontal. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. En ce qui concerne le deuxième objectif arrière, il se caractérise par 16 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière possède pour sa part une résolution de 13 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose quant à lui 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L’objectif avant se caractérise, lui, par une résolution de 32 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, l'appareil est capable de filmer en 4K@60 IPS.

Sa puce Snapdragon 870, très puissante, est appuyée par une RAM de 12 Go et une mémoire interne de 256 Go. Le portable possède un processeur 8 cœurs cadencé à 3,2 GHz. Ce SoC est également équipé d'une puce graphique. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 5 (ax). Le mobile utilise Android 11. Sur le plan de l'endurance, il embarque une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide.