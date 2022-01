Surprise ! Le BIG RED est de retour avec deux maxi forfaits mobiles à prix cassés

Les énormes promotions RED by SFR à prix cassés sont de retour ce week-end. Vous avez jusqu'au 31 janvier à 9h, pour profiter de ces super bons plans forfaits mobiles 100Go et 200Go a respectivement 10€ et 12€ par mois et pas seulement la première année. Découvrez ces deux incroyables promos dans cet article :

Uniquement ce week-end : deux maxi forfaits RED à prix cassés

Bonne nouvelle ! L'opérateur RED by SFR relance son offre BIG RED avec deux maxi forfaits mobiles à prix cassés. Jusqu'au lundi 31 janvier à 9 heures, vous pourrez opter pour le forfait RED 100Go à 10€ par mois ou profiter de 100Go supplémentaires pour seulement 2€ de plus. L'offre BIG RED 200Go est effectivement disponible à seulement 12€ par mois. Ces tarifs exceptionnels sont valables sans condition de durée. Vous ne subirez donc pas de hausse de prix au bout de quelques mois.

Ces deux forfaits sans engagement de durée parfaits pour les utilisateurs connectés comprennent 100 Go ou 200Go de data en 4G, de quoi surfer en toute tranquilité sur le web tout le mois, streamer et télécharger pas mal de contenus. Ces gros quotas internet sont valables via le réseau 4G/4G+ de SFR dans toute la France métropolitaine. L’opérateur vous offre par ailleurs 14 Go ou 17Go supplémentaires lors de vos séjours dans les autres pays de l’UE ou dans les DOM.

Ces forfaits RED By SFR incluent aussi l'illimité depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM (sauf Mayotte) ainsi que les SMS/MMS illimités vers les opérateurs métropolitains. Depuis l’UE et les DOM, les appels, SMS et MMS illimités vers l’UE, les DOM et la France métropolitaine.

Autre bon plan : le mini abonnement 5Go à 5€ par mois

Vous n'avez pas besoin d'internet ou très peu ? L'opérateur RED by SFR propose un autre bon plan avec son mini abonnement avec 5Go à seulement 5€ par mois et sans hausse de prix au bout d'un an. Cette Série Limitée est disponible jusqu'au 31 janvier inclus. Avec ce forfait pas cher, vous bénéficierez :