Samsung Galaxy A52s : il est à prix cassé pour la dernière démarque des soldes !

C’est la dernière ligne droite pour profiter des soldes sur les smartphones ! Dans quelques jours, il sera trop tard. C’est donc le moment parfait pour s’offrir le performant Samsung Galaxy A52s à moins de 350€ grâce à une réduction de -13%. Voici tous les détails de cette offre à ne pas rater !

Le Samsung Galaxy A52s est soldé à moins de 350€

Hier, c’était l’iPhone 13 qui était à prix cassé (et qu’il l’est encore), aujourd’hui c’est au tour du Samsung Galaxy A52s de profiter de la dernière démarque des soldes pour être à prix canon ! Offrant un rapport qualité-prix imbattable, il fait partie des smartphones Samsung les plus plébiscités ces derniers mois. Cette version du Samsung Galaxy S52 améliorée est encore plus abordable pendant les soldes car elle est proposée avec une réduction de -13%. Ainsi, vous pouvez vous l’offrir pour 344.99€ au lieu de 399€ chez Rakuten. A moins de 350€, les stocks sont certainement très limités.

En achetant le Samsung Galaxy S52s en promotion chez Rakuten, recevez en plus 17.25€ sur votre cagnotte. Vous pourrez dépenser cette dernière lors de votre prochain achat chez le marchand. Votre nouveau smartphone vous sera livré gratuitement et rapidement à votre domicile. Un paiement en plusieurs fois est également mis à votre disposition si nécessaire.

Samsung Galaxy A52s : une fiche technique musclée et puissante

Nous avons testé le Galaxy A52s 5G et nous avons apprécié sa polyvalence. La promotion d’aujourd’hui concerne le modèle vert. Il a un poids de 189 g et a pour dimensions 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Du point de vue des connecteurs, il dispose d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Deux cartes nano SIM peuvent être embarquées. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Galaxy A52s 5G possède une dalle Super Amoled avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, une diagonale de 6,50 pouces et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est également doté d'un capteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Pour vos photos et vidéos, cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal intègre une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Concernant le deuxième objectif arrière, il propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le troisième objectif arrière se caractérise, lui, par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière propose quant à lui une résolution de 5 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal est doté pour sa part de 32 Mpx de résolution. Au niveau des clips vidéo, le mobile est capable d'enregistrer en 4k. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos.

Sa puce Qualcomm Snapdragon 778G est appuyée par une RAM de 6 Go et un espace de stockage de 128Go. Il s’agit de la configuration de l’A52s disponible à moins de 350 €. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Sur le plan réseau et connectivité, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi Wi-Fi 5. La version Android 11 est installée sur le mobile. Sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh se recharge avec la charge rapide 25 W.