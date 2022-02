La nouvelle série realme 9 Pro met en avant son design photochromique pour se différencier

Pas facile de se démarquer sur le marché des smartphones. Realme a fait le choix d’utiliser une coque arrière qui montre des couleurs différentes selon les sources d’éclairage pour les nouveaux modèles realme 9 Pro et realme 9 Pro+ dont voici les détails.

La nouvelle gamme de smartphones realme 9 Pro sera bientôt une réalité sur notre marché et la marque commence à communiquer dessus en dévoilant quelques caractéristiques physiques des realme 9 Pro et realme 9 Pro+ qui composent cette série. Il s’agit d’un design photochromique, c’est-à-dire qu’ils peuvent changer de couleurs selon les sources de lumière qui les éclaire. À la base en bleu, selon realme, la coque arrière passe du bleu au rouge à la lumière du soleil ou sous des rayons ultraviolets. Cet effet caméléon a été obtenu après 200 essais portant sur la façon de modifier le rendu colorimétrique. Plutôt fins, les realme 9 Pro et 9 Pro+ mesurent 7,99 mm d’épaisseur pour un poids de 182 grammes.

Quelles caractéristiques techniques attendues ?

La marque devrait annoncer officiellement les caractéristiques techniques pour ces deux nouveaux smartphones dans les prochains jours. Il sera aussi temps de connaître les dates de disponibilité ainsi que les prix des différentes déclinaisons. Toutefois, plusieurs fuites ont été faites mettant en avant la présence d’un écran de 6,59 pouces FHD+ 120 Hz 1080x2400 pixels sur une dalle AMOLED avec un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors que la version 9 Pro+ proposerait un écran étonnamment plus petit, de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un lecteur de fréquence cardiaque au niveau du lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Le realme 9 Pro utiliserait une puce Qualcomm Snapdragon 695 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive alors que la version 9 Pro+ disposerait d’un MediaTek Dimensity 920 avec 8 Go de RAM avec, pour les deux, la fonction Dynamic RAM Expansion qui permet d’attribuer de la mémoire de stockage comme mémoire vive.

Quelles batteries, configurations photo et prix ?

Le realme 9 Pro aurait une batterie de 5000 mAh rechargeable à 33 watts contre une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 65 watts pour la version 9 Pro+.

Enfin, pour la partie photo, il se murmure que le realme 9 Pro aurait une configuration de 64+8+2 mégapixels avec un capteur à selfie de 16 mégapixels tandis que le realme 9 Pro+ s’appuierait sur 50+8+2 mégapixels au dos et le même objectif pour se prendre soi-même.

Une présentation officielle de toutes les caractéristiques est attendue le 15 février, selon certaines personnes qui semblent bien renseignées. Il se dit aussi que le prix d’appel pour le realme 9 Pro version 6+128 Go pourrait être proposé à moins de 180 €.

Reste à confirmer ces dires surtout qu’on sait aussi que la marque devait annoncer des tarifs spécifiques pour les premiers acheteurs.