BON PLAN : Le célèbre iPhone 11 d’Apple reconditionné est moins cher de 144€

Le bon plan des soldes pour un iPhone 11 vraiment pas cher est chez Back Market. Ce smartphone d’Apple reconditionné est moins cher de 144€ qu’un modèle neuf. Pourtant, il offre les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes performances. Faites des économies et du bien à la planète grâce aux iPhone reconditionnés !

Pour un iPhone 11 moins cher de 144€, c’est chez Back Market qu’il faut aller !

Vous êtes à la recherche d’un plan pour un iPhone en vraiment pas cher ? Si vous n’avez pas le budget pour un iPhone 13 neuf et en promotion à 849€, ce bon plan pour un iPhone 11 à moins de 450€ devrait vraiment vous plaire. En choisissant un smartphone reconditionné, vous êtes assurés de faire des économies tout en profitant pleinement des performances de votre smartphone Apple. Il est possible d’acheter l’iPhone 11 reconditionné à 444.99€ au lieu de 589€ s’il était neuf. Cette offre proposée par Back Market, le spécialiste des smartphones reconditionnés, ne sera accessible que pendant quelques heures.

Si vous n’avez pas encore franchi le cap de la seconde main, faites-le en toute tranquillité chez Back Market. Cet iPhone 11 décrit comme en parfait état a été vérifié et testé par des experts. En plus, vous profitez de 30 jours pour changer d’avis et d’une garantie contractuelle de 12 mois. Vous ne prenez donc aucun risque avec cet achat. Et vous verrez que vous apprécierez encore plus votre iPhone sachant que vous l’aurez payé -24% moins cher qu’un neuf. Allez-y les yeux fermés !

Les caractéristiques techniques clés de l’iPhone 11 d’Apple

L'iPhone 11 reconditionné proposé à 444.99€ est de couleur noire. Il pèse 193 g et mesure 150,9 x75, 7x8, 3 mm. Un port Lightening est disponible sur l'appareil. Cet appareil est compatible avec une carte nano SIM. L'iPhone 11, smartphone d'Apple, a un écran LCD d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz, de 6,10 pouces de diagonale et d'une définition de 1792 X 828 px. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour vous authentifier et d'un système de reconnaissance faciale.

Au niveau de la photographie, l'iPhone 11 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.8. Le second objectif arrière propose pour sa part une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. Quant à lui, le seul objectif avant intègre 12 Mpx de résolution. Enregistrez vos vidéos en 4K.

La puce A13 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go et un espace de stockage de 64 Go. Cette puce possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,65 GH. Du côté réseau et connectivité, le mobile est équipé de la 4G ainsi que du wifi Wi‑Fi 6. L'appareil est livré sous IOS 13. Sa batterie d'une capacité de 2 942 mAh est compatible avec la charge rapide ou la charge sans fil.