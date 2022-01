iPhone 13 : il est à prix cassé pendant ces derniers jours de soldes

Il vous reste encore quelques jours pour profiter de promotions incroyables sur les iPhone pendant les soldes d’hiver. Vous pouvez encore le trouver 60€ moins cher chez RED by SFR que chez Apple en ce moment. Aucune condition nécessaire pour profiter de ce bon plan. On vous explique tout !

L’iPhone 13 est encore 60€ moins cher pour ces derniers jours des soldes d’hiver 2022

Bonne nouvelle, si vous n’avez pas encore profité des soldes pour changer de smartphone et vous faire plaisir avec le tout dernier iPhone 13, il n’est pas trop tard. Encore proposé par Apple au prix fort, c'est-à-dire 909€, il est possible aujourd’hui de le payer moins cher. C’est chez l’opérateur RED by SFR que vous pouvez faire une bonne affaire. En effet, l’iPhone 13 est affiché à 849€, c’est-à-dire 60€ moins cher que chez Apple ! L’iPhone 13 fait parti des meilleurs smartphones photo avec les Google Pixel 6 Pro, le Huawei P50 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra.

En achetant votre iPhone 13 chez RED vous avez le choix du coloris. Chaque modèle d’iPhone vendu par l’opérateur est vendu seul. Vous n’avez donc aucune obligation de souscrire à un forfait mobile pour bénéficier de ce bon plan. De plus, votre smartphone sera débloqué. Il pourra donc être utilisé avec n’importe quel autre opérateur. Une livraison gratuite, une expédition en 24h ainsi qu’une garantie de 2 ans sont également disponibles.

L’iPhone 13 : des caractéristiques et performances impressionnantes

L'iPhone 13 est proposé en promotion chez RED en cinq coloris différents : Rose, Bleu, Minuit, Lumière stellaire et (PRODUCT) RED. Il a un poids de 162 g et mesure 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il présente une assurance contre la poussière et peut résister jusqu'à une heure d'immersion. Un port Lightning 2.0 est disponible sur l'appareil. Ce portable dispose d'un emplacement pour les cartes nano SIM. L'iPhone 13 est un smartphone doté d'un écran Super Retina de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2532 X 1170 px et de 6,10 pouces de diagonale. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller et d'un système de reconnaissance faciale.

Sa puce A15 Bionic est épaulée par une RAM de 4 Go et un espace de stockage de 128 Go en ce qui concerne le modèle proposé au petit prix de 849€. Cette puce intègre un processeur 6 cœurs. Au niveau de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi‑Fi 6. Le mobile utilise iOS 15. Sa batterie d'une capacité de 2 815 mAh se recharge avec une charge rapide de 20 W ou la charge sans fil.

L'iPhone 13 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.6. En ce qui concerne le second objectif arrière, il se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. L'objectif frontal possède pour sa part une résolution de 12 Mpx. L'iPhone 13 vous permettra également de réaliser ou lire des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.