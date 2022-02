Nokia G21 : pas cher, des caractéristiques et une autonomie prometteuses

La société HMD Global, détentrice de la licence d’exploitation des smartphones Nokia vient d’annoncer officiellement la commercialisation du successeur du Nokia G20, le Nokia G21. Il profite d’une grande batterie lui permettant de prétendre à une large autonomie, d’un capteur photo principal de 50 mégapixels et d’un prix des plus abordables. En voici tous les détails.

C’était en avril de l’année dernière que la marque a officiellement levé le voile sur les smartphones d’entrée de gamme Nokia G10 et Nokia G20. Le nouveau Nokia G21 vient donc succéder à ce dernier avec des caractéristiques techniques revues légèrement à la hausse afin de pouvoir proposer un prix toujours aussi contenu. En effet, le Nokia G20 a été annoncé à 180 € lors de sa sortie dans le commerce.

Une batterie endurante si les bons paramètres sont réglés

Ainsi, le Nokia G21 est équipé d’une batterie de 5050 mAh comme son prédécesseur finalement et qui fait dire à son fabricant qu’il proposerait une grande autonomie. Deux jours devraient être un minimum. Surtout si vous utilisez la fonction de fréquence de rafraîchissement adaptatif prévu pour l’écran qui peut passer de 60 à 90 Hz ou inversement, selon les applications en cours d’utilisation. Cette possibilité est une option intéressante et on peut ainsi profiter de défilements relativement fluides. Notez que la batterie peut se recharger à 18 watts malgré le fait qu’un bloc d’alimentation de 10 watts soit livré avec le smartphone.

Le même écran mais un capteur photo avec plus de pixels

L’écran du Nokia G21 mesure 6,5 pouces en diagonale sur une dalle plate LCD avec une définition de 720x1600 pixels et une encoche au centre, en haut pour abriter le capteur photo de 8 mégapixels, comme le précédent modèle. Par contre, à l’arrière, le Nokia G21 dispose d’un capteur photo principal de 50 mégapixels contre 48 auparavant. Il y a aussi un capteur de 2 mégapixels pour les photos de type macro, c’est-à-dire proche du sujet, tandis qu’un dernier capteur de 2 mégapixels est présent pour calculer les profondeurs de champ. Pour faire fonctionner le tout, le mobile est équipé d’un processeur Unisoc T606 gravé en 12 nm avec 8 cœurs. Il est associé à 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage interne. Notez la possibilité d’insérer une carte mémoire pour étendre la capacité d’enregistrement.

Une connectivité classique dont la 4G

Le Nokia G21 profite d’un lecteur d’empreinte digitale installé sur le côté de l’appareil au niveau du bouton de mise en veille. Il est également possible d’utiliser la fonction de reconnaissance faciale ou des méthodes moins sécurisées. Le mobile fonctionne sous Android avec une surcouche logicielle minimale, comme les autres mobiles de la marque. Il a des dimensions de 164,6x75,9x8,5 mm pour un poids de 190 grammes. Il est compatible 4G et Wi-Fi 5. La technologie NFC est aussi embarquée comme le Bluetooth 5.0. Il y a une prise audio pour brancher un casque. Le nouveau smartphone Nokia G21 est annoncé à un prix de 189,99 €. Les clients qui achètent le Nokia G21 ou le Nokia G11 se verront offrir en cadeau la possibilité de planter 10 arbres via l’Association Ecologi. HMD Global s'est fixé pour premier objectif de faciliter la plantation d’1 million d'arbres. Avec 308 000 tonnes de carbone évitées sur 25 ans, l'effort combiné des clients équivaut à plus de 700 millions de kilomètres parcourus en voiture ou 37,4 milliards de smartphones rechargés.